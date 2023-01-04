Глава украинской разведки не исключил новых ударов по России

Территория России, вероятно, подвергнется новым ударам, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью ABC News.

«Думаю, да, — ответил он на вопрос журналистки, будут ли новые удары. — Глубже и глубже [на территории России]». Буданов не уточнил, будет ли Киев стоять за этими атаками.

В июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что призывает Запад поставить оружие большой дальности в защитных целях, а не для атак по целям в России, но вскоре секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов допустил удары по военным объектам на российской территории, «если будет необходимо».

В декабре Данилов подтвердил, что Киев готов атаковать цели в России в случае дальнейших ударов по Украине. «Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага», — подчеркнул он.

Приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам, в восьми субъектах введен режим среднего уровня реагирования.

В начале декабря Минобороны России сообщило, что Украина попыталась нанести удар реактивными беспилотниками по аэродрому Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской. Средства ПВО перехватили дроны, но обломки повредили обшивку корпуса двух самолетов, погибли трое военных.

О работе ПВО — в частности в районе аэропорта Бельбек — не раз сообщали власти Севастополя. Украина считает полуостров Крым своей территорией и, как подчеркнул Буданов в интервью, может использовать там «любое оружие». Последний раз дроны над Бельбеком сбивали утром 4 января.

Российские власти предупреждали о последствиях в случае попыток атаковать территорию страны. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в июне пригрозил Киеву ударом «на поражение центров принятия решений». Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что Москва «до поры до времени» отвечает на удары Украины сдержанно, но так будет не всегда. 10 октября российские военные начали наносить массированные удары по украинской территории — Путин назвал такие действия ответом на теракт на Крымском мосту, в котором Москва винит Киев. На Украине такие обвинения отвергали.