Путин заявил, что Россия «до поры до времени» отвечает Украине сдержанно

В России пытаются совершать диверсии и теракты, даже на атомных станциях, и, если это продолжится, Москва серьезно ответит Украине, сказал Путин. Он отметил, что российские войска уже нанесли «там пару ударов чувствительных»

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Гражданской инфраструктуре России пытаются нанести ущерб, Москва отвечает на удары Киева сдержанно, но так будет не всегда, заявил президент Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает корреспондент РБК.

Журналист во время вопроса президенту заявил, что среди россиян существует «определенная обеспокоенность ходом специальной военной операции», поскольку все чаще происходят «удары и вылазки, даже по территории России, теракты». По его словам, многим кажется, что реакция России сдержанная, он попросил главу государства прокомментировать это.

«Я бы не сказал, что она такая уж и сдержанная. Специальная военная операция — это не какое-то там очередное предупреждение. <...> В ходе нее, конечно, мы видим попытки проведения каких-то террористических актов, попытки нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре. Мы действительно сдержанно отвечаем, но до поры до времени», — сказал он.

Президент отметил, что недавно российские вооруженные силы «нанесли там пару ударов чувствительных», однако это следует считать лишь предупреждающей мерой. При этом, если ситуация не изменится, ответ России будет более серьезным, предупредил он. Путин также согласился, что против России применяют «террористические методы», приведя в пример убийства должностных лиц на занятых российскими войсками территориях Украины.

«Мы видим это даже по попыткам проведения терактов даже на территории Российской Федерации», — продолжил Путин. По его словам, речь идет также о попытках терактов на территории вокруг российских АЭС. Президент отметил, что не знает, оглашалась ли эта информация ранее. «Ответ-то будет, если они не поймут в конце концов, что вот такие методы недопустимы», — добавил он.

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Путин считает, что западные страны десятилетиями «культивировали» идею развала России, у них возникла идея «использовать Украину для достижения этих целей». Именно предотвращение такого развития событий и стало главной целью России для проведения спецоперации на Украине, добавил президент.

Россия ввела войска на Украине более полугода назад — в ночь на 24 февраля, такое решение принял президент. Путин обосновал свои действия стремлением «восстановить государственность» ЛНР и ДНР, защитить жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима», а также к демилитаризации и «денацификации» соседнего государства.

Украина ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, дипломатические отношения были разорваны.

В начале сентября на встрече с руководством Госдумы президент заявил, что Россия «всерьез-то еще ничего не начинала». В Кремле утверждали, что для боевых действий на Украине задействуется «незначительная часть» потенциала страны. По словам министра обороны Сергея Шойгу, российские войска сознательно замедляют наступление в целях снижения рисков для гражданских лиц.