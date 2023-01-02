Силы ПВО сбили разведывательный беспилотник под Бердянском в Запорожской области

Российская система противовоздушной обороны сбила под Бердянском в Запорожской области разведывательный беспилотный летательный аппарат, сообщила военно-гражданская администрация города в Telegram.

«Сегодня в районе 13:40 расчетом ПВО ВС России в 35 км севернее города был замечен и уничтожен разведывательный БЛА кустарного производства», — заявили в администрации.

Жертв и разрушений в результате происшествия нет. Власти города попросили жителей сохранять спокойствие.

Замглавы ВГА Запорожской области Владимир Рогов писал в своем Telegram, что около 13:45 жители Бердянска слышали громкий затяжной взрыв. Позже он опубликовал видео, на котором, как утверждается, в небе видны следы работы ПВО, а с земли поднимается дым.

Бердянск находится на юге Запорожской области и с конца февраля контролируется российскими военными. В конце сентября регион вошел в состав России. Северная часть Запорожской области вместе с административным центром — городом Запорожье — находятся под контролем Киева. Временной столицей региона в составе России стал Мелитополь.

Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении украинских беспилотников над Бердянском.