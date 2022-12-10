СНБО Украины заявило о готовности наносить удары по территории России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Впервые команда из Африки вышла в полуфинал. Что происходит на ЧМ Спорт, 21:13
WP сообщила о «сложных компромиссах» в США по поводу обмена Грайнер Политика, 21:09
Португалец Пепе возмутился судейством в матче ЧМ с Марокко Спорт, 20:53
Европейский Совет согласовал выделение Украине кредита на €18 млрд Экономика, 20:44
В московском Гольяново автомобиль сбил несовершеннолетнюю Общество, 20:33
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 20:29
СНБО Украины заявило о готовности наносить удары по территории России Политика, 20:26
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Криштиану Роналду расплакался после вылета сборной Португалии с ЧМ Спорт, 20:12
Сборная Марокко выбила Португалию и первой из Африки вышла в полуфинал ЧМ Спорт, 19:56
Силы миссий ЕС и НАТО в Косово прибыли к баррикадам на севере края Политика, 19:50
В цене всегда: на какую недвижимость стоит обратить внимание РБК и Амарант, 19:44
МИД России и Турции подтвердили «пакетный» характер договора по зерну Политика, 19:43
Роналду повторил мировой рекорд по количеству матчей за сборные Спорт, 19:19
Бэнкси продаст 50 копий своей работы для помощи Украине Политика, 19:14
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Военная операция на Украине ,  
0 

СНБО Украины заявило о готовности наносить удары по территории России

Глава СНБО Украины Данилов заявил о готовности наносить удары по территории России
Глава СНБО отметил, что если Россия продолжит удары по Украине, Киев «не будет никого спрашивать, куда бить». Газета The Times ранее сообщала, что США «молчаливо одобрили» нанесение Украиной ударов по отдаленным целям в России
Алексей Данилов
Алексей Данилов (Фото: Volodymyr Tarasov / ukrinform / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Киев в случае дальнейших ударов по Украине готов атаковать цели на российской территории, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала НТА.

«Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага. Потому что враг размещен, начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком», — сказал он.

С начала спецоперации на Украине регулярным обстрелам подвергаются приграничные регионы России, в частности — Белгородская и Курская области. Указом президента в восьми приграничных регионах в октябре был введен уровень «среднего реагирования».

5 декабря Минобороны России сообщило, что Украина предприняла «попытки нанесения ударов» реактивными беспилотниками по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельса в Саратовской. Украинcкие дроны удалось перехватить, их обломки повредили обшивку корпусов двух самолетов, погибли трое и пострадали четверо военнослужащих, утверждало ведомство. Министерство назвало произошедшее «попыткой киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации».

После этого газета The Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что США «молчаливо одобрили» нанесение Украиной ударов по отдаленным целям на территории России. «Мы по-прежнему используем те же расчеты эскалации, однако страх перед эскалацией изменился по сравнению с тем, каким он был в начале [спецоперации]. Ситуация изменилась. Мы не говорим Киеву: не наносите ударов по русским (в России или Крыму)», — заявил собеседник газеты.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Вашингтон не помогал Украине в нанесении ударов по территории России и не поощрял этого. При этом Блинкен добавил, что «важно понимать, через что украинцы проходят каждый день», напомнив о выведении на Украине из строя инфраструктуры для подачи электричества, тепла и воды. Москва неоднократно предупреждала, что нанесение ударов по территории России может привести к эскалации конфликта.

Читайте на РБК Pro
Фото: Shutterstock Конец льготной ипотеки: что будет с акциями застройщиков
Фото: Warren Little / Getty Images Где зарегистрировать компанию в ОАЭ: выбираем между free zone и mainland
Фото: Shutterstock Станет ли союз Саудовской Аравии и Китая новой экономической угрозой США
Фото: Getty Images Какими китайскими спортивными брендами можно заменить ушедшие западные
Фото: Shutterstock «Ни разу не попадались полные идиоты»: каково работать в Adobe
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Срочно и со скидкой до 25%: как мобилизация изменила рынок недвижимости
Фото: Gabriel Gurrola / Unsplash Лучшая тренировка для мозга: зачем взрослым учиться музыке
Фото: Leon Neal / Getty Images Инфантильный брендинг: какие заблуждения мешают сделать фирму узнаваемой

Россия с 10 октября продолжает поражать объекты энергосистемы на территории Украины. Власти Украины заявляли о повреждении большей части энергообъектов, в стране ввели плановые отключения электроэнергии.

Как пояснял президент России Владимир Путин, удары стали ответом на теракт на Крымском мосту 8 декабря, в котором он обвинил украинские спецслужбы. «Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» — заявлял президент.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
СНБО Военная операция на Украине ракетные удары Россия
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Премьер Украины предупредил о постоянном дефиците энергии зимой
Политика
Путин назвал удары по энергообъектам Украины ответом на действия Киева
Политика
Столтенберг заявил об опасениях выхода боев на Украине из-под контроля
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter