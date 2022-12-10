СНБО Украины заявило о готовности наносить удары по территории России

Глава СНБО отметил, что если Россия продолжит удары по Украине, Киев «не будет никого спрашивать, куда бить». Газета The Times ранее сообщала, что США «молчаливо одобрили» нанесение Украиной ударов по отдаленным целям в России

Алексей Данилов (Фото: Volodymyr Tarasov / ukrinform / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Киев в случае дальнейших ударов по Украине готов атаковать цели на российской территории, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала НТА.

«Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага. Потому что враг размещен, начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком», — сказал он.

С начала спецоперации на Украине регулярным обстрелам подвергаются приграничные регионы России, в частности — Белгородская и Курская области. Указом президента в восьми приграничных регионах в октябре был введен уровень «среднего реагирования».

5 декабря Минобороны России сообщило, что Украина предприняла «попытки нанесения ударов» реактивными беспилотниками по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельса в Саратовской. Украинcкие дроны удалось перехватить, их обломки повредили обшивку корпусов двух самолетов, погибли трое и пострадали четверо военнослужащих, утверждало ведомство. Министерство назвало произошедшее «попыткой киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации».

После этого газета The Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что США «молчаливо одобрили» нанесение Украиной ударов по отдаленным целям на территории России. «Мы по-прежнему используем те же расчеты эскалации, однако страх перед эскалацией изменился по сравнению с тем, каким он был в начале [спецоперации]. Ситуация изменилась. Мы не говорим Киеву: не наносите ударов по русским (в России или Крыму)», — заявил собеседник газеты.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Вашингтон не помогал Украине в нанесении ударов по территории России и не поощрял этого. При этом Блинкен добавил, что «важно понимать, через что украинцы проходят каждый день», напомнив о выведении на Украине из строя инфраструктуры для подачи электричества, тепла и воды. Москва неоднократно предупреждала, что нанесение ударов по территории России может привести к эскалации конфликта.