В СНБО допустили удары по объектам в России, «если будет необходимо»

В Киеве утверждают, что «ни у кого не дрогнет рука» подписать необходимые документы для ударов по военным объектам, использующимся, как полагают в СНБО, для атак Украины. В России предупреждали о серьезных последствиях таких шагов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что, в случае необходимости, у руководства страны хватит воли для того, чтобы нанести удары по военным объектам на территории России, с которых, как считают в совете, обстреливают Украину.

«То, что касается воли, она у нас есть. <...> И если будет необходимо, поверьте, не дрогнет ни у кого рука подписать то, что нужно подписать для того, чтобы те объекты, о которых вы говорите, были уничтожены. Более того, заявление нашего президента, что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, яркое подтверждение этому», — заявил Данилов в эфире телемарафона (цитата по УНИАН).

В начале июня президент Владимир Зеленский исключал атаку российской территории. Об этом он говорил в контексте поставок Украине американских РСЗО HIMARS, которые в зависимости от снарядов могут покрывать расстояние от нескольких десятков до сотен километров. «Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория», — пояснял Зеленский в ответ на беспокойство о том, что РСЗО могут быть использованы для атаки объектов на российской территории.

В Кремле, однако, не поверили обещаниям Зеленского, заявив, что у украинской стороны опыт случаев, когда обещания сдерживались, «отсутствует напрочь».

Депутат Рады Егор Чернев при этом заявлял, что Киев берет на себя определенные обязательства, «но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать».

11 июля советник по безопасности на территории Европы конгресса США Пол Массаро заявил в Twitter, что Украине необходимо предоставить право наносить удары по территории России и Белоруссии. Позже твит был удален.

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В России предупреждали о последствиях в случае попыток нанесения ударов по ее территории. Об этом в частности в среду заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «<...> если ВСУ применит американские РСЗО или другие натовские дальнобойные орудия против российской территории, последствия будут более, чем серьезные», — подчеркнул он.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в свою очередь заявлял об ответных российских ударах. «В случае, если эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, у вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений», — утверждал он.