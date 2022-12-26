Трамп назвал Байдена «умственно отсталым»

Экс-президент США Дональд Трамп в рождественском поздравлении назвал своего преемника Джо Байдена «умственно отсталым». Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Всех с Рождеством, включая радикальных левых марксистов, которые пытаются разрушить нашу страну, и ФБР, которое незаконно принуждает и платит социальным и убогим медиа, чтобы они продвигали умственно отсталого демократа вместо блестящего, проницательного и любящего США Дональда Трампа», — написал он. Минюст США экс-президент назвал «министерством несправедливости».

Трамп на выборах президента США в 2016 и 2020 годах был кандидатом от Республиканской партии. Байден представляет Демократическую партию.

С 2017 по 2020 год пост президента страны занимал Трамп. В январе 2020-го он проиграл выборы Байдену, но не признал поражение и попытался оспорить итоги голосования в судебном порядке. Верховный суд США отклонил иск.

В январе 2021 года в США начались беспорядки. Сторонники Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание в день, когда конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов. После протестов ФБР завела более 160 дел. Трамп штурм Капитолия осудил.

Комитет палаты представителей США, который расследовал нападение на Капитолий, 23 декабря опубликовал отчет, в котором рекомендовал конгрессу рассмотреть вопрос о запрете Трампу когда-либо снова занимать государственные должности. Комиссия обвинила Трампа в попытке подкупить Минюст США и убедить чиновников выступить с ложными обвинениями для отмены результатов выборов 2020 года. Экс-президент, по мнению членов комитета, оказывал давление на конгрессменов, должностных лиц некоторых штатов и законодателей, чтобы они изменили результаты выборов в своих штатах, и в конце концов обратился к своим сторонникам с призывом пройти маршем к Капитолию. Комитет попросил Минюст завести против Трампа дело о подстрекательстве к мятежу, препятствовании работе конгресса и сговоре с целью обмана.

Трамп ранее называл ведомство и ФБР коррумпированными и утверждал, что демократы за счет преследования пытаются помешать ему вновь баллотироваться на пост президента. Трамп объявил о планах участвовать в президентских выборах 2024 года в середине ноября. Байден в марте 2021 года сказал, что собирается поступить так же. 10 ноября президент уточнил, что официально объявит о решении в начале 2023 года.