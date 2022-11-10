Байден заявил, что объявит решение о переизбрании на второй срок в начале 2023 года

Байден сообщил, когда объявит о решении переизбираться на второй срок

Президент США Джо Байден планирует избираться на второй срок и официально объявит о своем решении в начале следующего года. Об этом глава государства заявил во время своей пресс-конференции в Белом доме, передает Bloomberg.

«Наше намерение состоит в том, чтобы баллотироваться снова, это было нашим намерением, независимо от того, каким был исход этих выборов [в конгресс США. — РБК]», — сказал Байден.

Он отметил, что окончательное решение будет зависеть от состояния его здоровья и обсуждений с семьей. «Я предполагаю, что мы вынесем это решение в начале следующего года», — добавил президент.

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