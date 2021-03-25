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Первые 100 дней Байдена ,  
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Байден объявил о решении баллотироваться на второй срок

Если действующий президент в итоге выдвинет свою кандидатуру на выборах в 2024 году, то они станут для него уже четвертыми по счету. К тому моменту Байдену будет 81 год
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Oliver Contreras / Sipa / Bloomberg)

Президент США Джо Байден заявил, что намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году. Об этом глава государства сказал во время своей первой публичной пресс-конференции.

«Мой ответ — да. Я планирую баллотироваться на второй срок», — сообщил он.

78-летний Байден победил на выборах, прошедших осенью прошлого года. На посту президента он находится лишь 65 дней.

Демократическая партия утвердила Байдена в качестве своего единственного кандидата на выборах главы государства 19 августа прошлого года. Решение было принято на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин). Сам Байден принял решение баллотироваться еще в апреле. На роль единственного кандидата от демократов претендовали более десяти человек, в том числе сенатор от штата Вермонт 78-летний Берни Сандерс и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Сандерс стал последним, кто снял свою кандидатуру с выборов президента США, что позволило Байдену стать единственным политиком, претендующим на право быть кандидатом от Демократической партии. От Республиканской партии на второй срок был вдвинут действующий президент Дональд Трамп. После поражения на выборах-2020 Трамп неоднократно говорил о том, что он будет участвовать в президентских выборах, которые пройдут в 2024 году.

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Дональд Трамп

До победы на выборах прошлого года Байден дважды баллотировался на выборах президента — в 1988 и 2008 годах. Во время первой попытки он снялся, не дойдя до стадии предварительных выборов. В ходе второй, в 2008-м, — после праймериз, получив пятый результат в штате Айова. После этого будущий президент Барак Обама пригласил Байдена участвовать в кампании в качестве кандидата в вице-президенты и в ноябре того же года победил республиканца Джона Маккейна, который выбрал претендентом на должность вице-президента Сару Пейлин.

В ноябре прошлого года Валери Оуэнс Байден, сестра Джо Байдена, в интервью порталу Axios говорила, что он будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. «Конечно. Абсолютно», — ответила она, отвечая на вопрос, будет ли Байден выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Портал называл Валери Оуэнс Байден ближайшим политическим советником нового президента на протяжении 49 лет.

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На выборах 2024 года Байдену будет уже 81. Если он примет в них участие и победит, то обновит свой же рекорд, второй раз став старейшим по возрасту президентом США за всю историю. Байдену также принадлежит иное достижение: в 1973–1979 годах он являлся самым молодым сенатором США (30–36 лет).

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
Джо Байден выборы президента США
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