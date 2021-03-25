Байден объявил о решении баллотироваться на второй срок

Если действующий президент в итоге выдвинет свою кандидатуру на выборах в 2024 году, то они станут для него уже четвертыми по счету. К тому моменту Байдену будет 81 год

Джо Байден (Фото: Oliver Contreras / Sipa / Bloomberg)

Президент США Джо Байден заявил, что намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году. Об этом глава государства сказал во время своей первой публичной пресс-конференции.

«Мой ответ — да. Я планирую баллотироваться на второй срок», — сообщил он.

78-летний Байден победил на выборах, прошедших осенью прошлого года. На посту президента он находится лишь 65 дней.

Демократическая партия утвердила Байдена в качестве своего единственного кандидата на выборах главы государства 19 августа прошлого года. Решение было принято на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин). Сам Байден принял решение баллотироваться еще в апреле. На роль единственного кандидата от демократов претендовали более десяти человек, в том числе сенатор от штата Вермонт 78-летний Берни Сандерс и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Сандерс стал последним, кто снял свою кандидатуру с выборов президента США, что позволило Байдену стать единственным политиком, претендующим на право быть кандидатом от Демократической партии. От Республиканской партии на второй срок был вдвинут действующий президент Дональд Трамп. После поражения на выборах-2020 Трамп неоднократно говорил о том, что он будет участвовать в президентских выборах, которые пройдут в 2024 году.