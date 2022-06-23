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Выборы президента США ,  
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Что стало известно о попытках команды Трампа изменить итоги голосования

Разжигающие сообщения, поддельные списки и давление на местах
В конгрессе дали показания о попытках команды Трампа повлиять на выборы
Комитет по расследованию событий у Капитолия 6 января 2021 года пришел к выводу, что 45-й президент США Дональд Трамп пытался фальсифицировать результаты выборов и оспорить победу Джо Байдена
Штурм Капитолия США, 6 января 2021 г.
Штурм Капитолия США, 6 января 2021 г. (Фото: Brent Stirton / Getty Images)

Почему конгресс расследует события 6 января

В начале июня в США начались открытые слушания по делу о штурме Капитолия и сопутствовавших ему беспорядках 6 января 2021 года, ставших следствием поражения Дональда Трампа на президентских выборах.

Специальный комитет конгресса по расследованию этих событий был сформирован по большей части из демократов — членов палаты представителей и начал свою работу в июле прошлого года. В его намерения входило доказать, что действия 45-го президента США напрямую повлияли на события 6 января. Сейчас комитет представляет выводы, к которым пришел в течение прошедшего года, изучив более 140 тыс. страниц различных документов и опросив более тысячи свидетелей. Всего на июнь было запланировано не менее шести публичных слушаний, четвертые по счету прошли 21 июня. Финальный отчет комитета должен быть опубликован в сентябре, менее чем за месяц до промежуточных выборов в конгресс.

Если первое слушание, прошедшее в начале июня, по большей части было посвящено реконструкции штурма Капитолия, то последующие сосредоточились на поведении Трампа и его окружения как 6 января, так и на выборах 2020 года, когда стало очевидно, что республиканец уступает Джо Байдену и не будет переизбран на второй срок. На слушаниях были представлены доказательства, что Трамп сначала пытался фальсифицировать итоги выборов, а потом добиться отмены признания их результатов.

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Дональд Трамп

Что стало известно о действиях Трампа во время штурма Капитолия

Комитет пришел к выводу, что Трамп не только спровоцировал беспорядки у Капитолия и его захват своими заявлениями о фальсификации выборов демократами, но и руководил 6 января толпой своих сторонников, используя для этого Twitter. Во время первого дня слушаний был показан видеоролик, на котором протестующий читает в мегафон сообщение Трампа, в котором тот обвиняет своего вице-президента Майка Пенса в нежелании отменить итоги выборов на проходившем в это время заседании конгресса, где должна была быть подтверждена победа Байдена. Также комитет представил показания представителей Белого дома, в которых говорилось о нежелании Трампа не допустить атаку на Капитолий. Один из свидетелей заявил, что американский президент знал, что протестующие соорудили «виселицу для Пенса», которую демонстранты построили возле здания, и одобрил идею. «Может быть, у наших сторонников правильное представление об этом. Майк Пенс заслужил это», — сказал Трамп, согласно показаниям одного из свидетелей.

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Также комитет представил доказательства, что некоторые республиканцы, находившиеся в Капитолии во время штурма, звонили Трампу и просили его остановить происходящее. Среди них был и официальный представитель партии в палате представителей Кевин Маккартни. Однако человеком, который призвал на помощь Нацгвардию и отдал ей приказ подавить беспорядки, стал не Трамп, а Пенс. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли утверждал, что у него было несколько телефонных разговоров с вице-президентом и что тот «отдавал очень четкие, прямые и недвусмысленные приказы». По его словам, глава администрации Трампа Марк Медоуз сказал Милли, что тот должен утверждать, что получает приказы от Трампа, чтобы создать видимость, что ситуация находится под контролем.

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Как Трамп пытался фальсифицировать итоги выборов

На слушаниях также были представлены свидетельства, что штаб Трампа разработал двухуровневый план, позволявший действующему президенту одержать победу или отменить результат выборов. Окружение президента и он лично оказывали давление на должностных лиц при подсчете голосов в колеблющихся штатах. В частности, главам избирательных комиссий от Республиканской партии в Аризоне и Джорджии предлагали найти недостающие голоса в пользу Трампа или аннулировать результаты. По словам спикера палаты представителей Аризоны Расти Бауэрса, ему звонили Трамп и его адвокат Руди Джулиани и убеждали, что аннуляция необходима, поскольку за Байдена были отданы «фальшивые голоса» мигрантов без гражданства или умерших людей. Джулиани призывал Бауэрса создать комитет для расследования информации о фальсификациях, чтобы создать альтернативный список выборщиков, лояльных Трампу. Однако Джулиани не смог привести никаких доказательств фальсификаций. Трамп звонил и госсекретарю штата Джорджия Брэду Раффенспергеру с просьбой «найти» 11 тыс. голосов.

Создание альтернативных списков кандидатов в коллегию выборщиков было второй частью плана. Они были необходимы для того, чтобы гарантировать присутствие «лояльных» людей в коллегии и обеспечить победу республиканцам. Такая инициатива была выдвинута адвокатом и советником Трампа Джоном Истманом, который звонил главе Национального комитета республиканцев Ронне Макдэниэл и просил помощи. Также Истман пытался убедить Пенса, что тот может в одностороннем порядке отклонить голоса сертифицированных выборщиков в некоторых штатах. Несмотря на то что в штабе Трампа знали о незаконности этой схемы, его сторонники продолжали придерживаться плана и пытались передать Пенсу список альтернативных выборщиков от штатов Мичиган и Висконсин даже 6 января. На слушаниях была представлена переписка сенатора-республиканца Рона Джонсона с помощником Пенса, в которой сенатор спрашивал, готов ли вице-президент принять альтернативный список.

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Как вели себя ближнее окружение Трампа и его семья

Комитет в числе прочего выяснил, верили ли приближенные к Трампу в его заявления о фальсификации выборов и в его победу в президентской гонке. Генеральный прокурор США в 2019–2020 годах Уильям Барр отвергнул обвинения экс-президента в том, что демократы украли у него победу, и назвал заявления о фальсификации чушью. Дочь Трампа Иванка заняла сторону генпрокурора. «Я уважаю генерального прокурора Барра. Поэтому я приняла то, что он говорил», — сказала она на видеозаписи, продемонстрированной на слушаниях. По ее словам, Барр неоднократно пытался объяснить Трампу его неправоту. Сам Барр заявлял, что Министерство юстиции не нашло никаких доказательств утверждений Трампа, а потому он просил президента отказаться от утверждений о фальсификации выборов, поскольку «не хочет быть частью этого».

«Это не расследование конгресса, а ужасная ситуация и пустая трата времени» — так сам Трамп 17 июня прокомментировал информацию, представленную на слушаниях.

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Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
Джо Байден Дональд Трамп Конгресс США Капитолий парламентское расследование

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