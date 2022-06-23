Что стало известно о попытках команды Трампа изменить итоги голосования

Комитет по расследованию событий у Капитолия 6 января 2021 года пришел к выводу, что 45-й президент США Дональд Трамп пытался фальсифицировать результаты выборов и оспорить победу Джо Байдена

Штурм Капитолия США, 6 января 2021 г. (Фото: Brent Stirton / Getty Images)

Почему конгресс расследует события 6 января

В начале июня в США начались открытые слушания по делу о штурме Капитолия и сопутствовавших ему беспорядках 6 января 2021 года, ставших следствием поражения Дональда Трампа на президентских выборах.

Специальный комитет конгресса по расследованию этих событий был сформирован по большей части из демократов — членов палаты представителей и начал свою работу в июле прошлого года. В его намерения входило доказать, что действия 45-го президента США напрямую повлияли на события 6 января. Сейчас комитет представляет выводы, к которым пришел в течение прошедшего года, изучив более 140 тыс. страниц различных документов и опросив более тысячи свидетелей. Всего на июнь было запланировано не менее шести публичных слушаний, четвертые по счету прошли 21 июня. Финальный отчет комитета должен быть опубликован в сентябре, менее чем за месяц до промежуточных выборов в конгресс.

Если первое слушание, прошедшее в начале июня, по большей части было посвящено реконструкции штурма Капитолия, то последующие сосредоточились на поведении Трампа и его окружения как 6 января, так и на выборах 2020 года, когда стало очевидно, что республиканец уступает Джо Байдену и не будет переизбран на второй срок. На слушаниях были представлены доказательства, что Трамп сначала пытался фальсифицировать итоги выборов, а потом добиться отмены признания их результатов.

Что стало известно о действиях Трампа во время штурма Капитолия

Комитет пришел к выводу, что Трамп не только спровоцировал беспорядки у Капитолия и его захват своими заявлениями о фальсификации выборов демократами, но и руководил 6 января толпой своих сторонников, используя для этого Twitter. Во время первого дня слушаний был показан видеоролик, на котором протестующий читает в мегафон сообщение Трампа, в котором тот обвиняет своего вице-президента Майка Пенса в нежелании отменить итоги выборов на проходившем в это время заседании конгресса, где должна была быть подтверждена победа Байдена. Также комитет представил показания представителей Белого дома, в которых говорилось о нежелании Трампа не допустить атаку на Капитолий. Один из свидетелей заявил, что американский президент знал, что протестующие соорудили «виселицу для Пенса», которую демонстранты построили возле здания, и одобрил идею. «Может быть, у наших сторонников правильное представление об этом. Майк Пенс заслужил это», — сказал Трамп, согласно показаниям одного из свидетелей.

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Также комитет представил доказательства, что некоторые республиканцы, находившиеся в Капитолии во время штурма, звонили Трампу и просили его остановить происходящее. Среди них был и официальный представитель партии в палате представителей Кевин Маккартни. Однако человеком, который призвал на помощь Нацгвардию и отдал ей приказ подавить беспорядки, стал не Трамп, а Пенс. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли утверждал, что у него было несколько телефонных разговоров с вице-президентом и что тот «отдавал очень четкие, прямые и недвусмысленные приказы». По его словам, глава администрации Трампа Марк Медоуз сказал Милли, что тот должен утверждать, что получает приказы от Трампа, чтобы создать видимость, что ситуация находится под контролем.

Как Трамп пытался фальсифицировать итоги выборов

На слушаниях также были представлены свидетельства, что штаб Трампа разработал двухуровневый план, позволявший действующему президенту одержать победу или отменить результат выборов. Окружение президента и он лично оказывали давление на должностных лиц при подсчете голосов в колеблющихся штатах. В частности, главам избирательных комиссий от Республиканской партии в Аризоне и Джорджии предлагали найти недостающие голоса в пользу Трампа или аннулировать результаты. По словам спикера палаты представителей Аризоны Расти Бауэрса, ему звонили Трамп и его адвокат Руди Джулиани и убеждали, что аннуляция необходима, поскольку за Байдена были отданы «фальшивые голоса» мигрантов без гражданства или умерших людей. Джулиани призывал Бауэрса создать комитет для расследования информации о фальсификациях, чтобы создать альтернативный список выборщиков, лояльных Трампу. Однако Джулиани не смог привести никаких доказательств фальсификаций. Трамп звонил и госсекретарю штата Джорджия Брэду Раффенспергеру с просьбой «найти» 11 тыс. голосов.

Создание альтернативных списков кандидатов в коллегию выборщиков было второй частью плана. Они были необходимы для того, чтобы гарантировать присутствие «лояльных» людей в коллегии и обеспечить победу республиканцам. Такая инициатива была выдвинута адвокатом и советником Трампа Джоном Истманом, который звонил главе Национального комитета республиканцев Ронне Макдэниэл и просил помощи. Также Истман пытался убедить Пенса, что тот может в одностороннем порядке отклонить голоса сертифицированных выборщиков в некоторых штатах. Несмотря на то что в штабе Трампа знали о незаконности этой схемы, его сторонники продолжали придерживаться плана и пытались передать Пенсу список альтернативных выборщиков от штатов Мичиган и Висконсин даже 6 января. На слушаниях была представлена переписка сенатора-республиканца Рона Джонсона с помощником Пенса, в которой сенатор спрашивал, готов ли вице-президент принять альтернативный список.

Как вели себя ближнее окружение Трампа и его семья

Комитет в числе прочего выяснил, верили ли приближенные к Трампу в его заявления о фальсификации выборов и в его победу в президентской гонке. Генеральный прокурор США в 2019–2020 годах Уильям Барр отвергнул обвинения экс-президента в том, что демократы украли у него победу, и назвал заявления о фальсификации чушью. Дочь Трампа Иванка заняла сторону генпрокурора. «Я уважаю генерального прокурора Барра. Поэтому я приняла то, что он говорил», — сказала она на видеозаписи, продемонстрированной на слушаниях. По ее словам, Барр неоднократно пытался объяснить Трампу его неправоту. Сам Барр заявлял, что Министерство юстиции не нашло никаких доказательств утверждений Трампа, а потому он просил президента отказаться от утверждений о фальсификации выборов, поскольку «не хочет быть частью этого».

«Это не расследование конгресса, а ужасная ситуация и пустая трата времени» — так сам Трамп 17 июня прокомментировал информацию, представленную на слушаниях.