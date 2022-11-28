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Трамп обвинил Минюст США в коррумпированности

Экс-президент США Трамп обвинил Минюст в коррумпированности после назначения спецпрокурора

Министерство юстиции США коррумпировано, а назначенный им специальный прокурор по расследованиям в отношении экс-президента Дональда Трампа — «политический киллер», заявил сам Трамп.

«[Минюст США] предложил Кристоферу Стилу $1 млн за ложь обо мне, заплатил русским целое состояние, чтобы «подобраться к Трампу», сказал Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной. — РБК) не упоминать ноутбук Хантера Байдена перед выборами. <...> Собирается ли ненавистник Трампа Джек Смит расследовать это?», — написал бывший президент в своей соцсети Truth Social.

Позже он добавил, что Смита «нельзя подпускать близко к нашему и без того вооруженному и коррумпированному министерству юстиции и ФБР».

Смита назначили спецпрокурором по проведению расследования действий Трампа с конфиденциальными правительственными документами и расследования попыток помешать мирной передаче власти после президентских выборов 2020 года. Это произошло после заявления Трампа о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году.

В феврале управление архивов и документов США предположило, что Трамп, выезжая из Белого дома, увез с собой 15 коробок с документами, в том числе с секретными. Их впоследствии вернули, но Минюст санкционировал обыски в резиденции экс-президента, чтобы убедиться, что тот ничего не оставил себе.

В начале августа его резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде обыскали сотрудники ФБР. Они изъяли 11 коробок с секретными документами, в том числе с грифом «совершенно секретно», «конфиденциально» и TS/SCI (особо секретная информация с разделами, предназначенными только для первых лиц государства).

Трамп отказался свидетельствовать против себя во время допроса. Он потребовал вернуть документы, часть из которых, по его словам, попадала под привилегию исполнительной власти и адвокатскую тайну.

Трамп был президентом США с 2017 по 2020 год. В январе 2020 года он проиграл выборы Байдену, не признал поражения и пытался оспорить итоги голосования в судебном порядке. Верховный суд США отклонил иск.

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В январе 2021 года в США начались беспорядки в ходе многотысячной протестной акции сторонников Трампа. В этот день конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым победителем признавался Байден. ФБР завела более 160 дел.

Кристофер Стил — бывший сотрудник службы внешней разведки Великобритании (MI6), автор «доклада» на бывшего президента США Дональда Трампа. Речь идет о материалах, которые были опубликованы в начале 2017 года на сайте BuzzFeed. Исследовательская компания Fusion GPS совместно со Стилом сообщала, что Москва вмешивалась в американские выборы в 2016 году и помогала Трампу победить на них.

Позднее Стил признался, что обладал недостоверными данными. После обнародования материалов Стила газета The Washington Post сообщала, что расследование британского разведчика частично спонсировали Национальный комитет Демократической партии США и предвыборный штаб экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

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