Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 70,62 (+1,84) Инвестиции, 19 дек, 16:02
Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 66,35 (+1,74) Инвестиции, 19 дек, 16:02
В Сирии сообщили об ударе Израиля вблизи Дамаска Политика, 03:21
Трамп обвинил конгресс в попытке помешать ему выиграть выборы Политика, 02:58
Песков счел слова Меркель о «Минске» поводом не доверять политикам Запада Политика, 02:08
Следи за собой и привычками: как пересобрать приоритеты РБК и Газпромбанк, 02:02
Главком ВСУ поддержал ужесточение наказания за отказ выполнять приказы Политика, 01:41
Небензя назвал обвинения России в применении иранских дронов надуманными Политика, 01:39
Пушилин рассказал о «зачистке» Марьинки Политика, 01:09
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 25%
Подарить подписку
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 01:03
Нидерланды извинились за роль в рабовладении Политика, 00:47
Путин потребовал от контрразведки максимальной концентрации сил Политика, 00:18
Попасть в правильную среду: важные факторы мотивации ребенка на успех РБК и AFI Park Воронцовский, 00:16
Как фанаты болели за сборные на ЧМ в Катаре. Фоторепортаж Спорт, 00:01 
Задорнов назвал условия для укрепления доллара до 85 рублей Финансы, 00:00
Михаил Задорнов — РБК: «Пора изучать жизнь Ирана» Финансы, 00:00
Политика ,  
0 

Трамп обвинил конгресс в попытке помешать ему выиграть выборы

Трамп увидел в попытке обвинить его в штурме желание помешать выиграть выборы

Президент США Дональд Трамп, комментируя решение специального комитета конгресса, расследующего штурм Капитолия, заявил, что демократы таким образом пытаются помешать ему участвовать в выборах 2024 года.

«Люди понимают, что Демократическое бюро расследований, DBI, стремится помешать мне баллотироваться в президенты, потому что они знают, что я выиграю», — считает он. Преследование он сравнил с импичментом — попыткой оттеснить его от участия в выборах.

«Ложные обвинения, выдвинутые неизбранным, крайне односторонним комитетом, уже были испробованы при попытке второго импичмента. Я убедительно победил», — заявил экс-президент.

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter