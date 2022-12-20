Трамп обвинил конгресс в попытке помешать ему выиграть выборы

Трамп увидел в попытке обвинить его в штурме желание помешать выиграть выборы

Президент США Дональд Трамп, комментируя решение специального комитета конгресса, расследующего штурм Капитолия, заявил, что демократы таким образом пытаются помешать ему участвовать в выборах 2024 года.

«Люди понимают, что Демократическое бюро расследований, DBI, стремится помешать мне баллотироваться в президенты, потому что они знают, что я выиграю», — считает он. Преследование он сравнил с импичментом — попыткой оттеснить его от участия в выборах.

«Ложные обвинения, выдвинутые неизбранным, крайне односторонним комитетом, уже были испробованы при попытке второго импичмента. Я убедительно победил», — заявил экс-президент.

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