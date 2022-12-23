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Сын Рогозина опроверг ухудшение состояния раненого при обстреле отца

Сын Дмитрия Рогозина опроверг сообщения об ухудшении состояния своего раненого отца

Информация об ухудшении состояния экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, получившего осколочное ранение во время обстрела гостиницы в Донецке 21 декабря, ложна, заявил его сын Алексей в своем телеграм-канале. Рогозин-старший с ноября возглавляет в зоне спецоперации на Украине группу военных советников «Царские волки».

«Информация о том, что состояние Дмитрия Олеговича Рогозина ухудшается, не соответствует действительности. О состоянии других пострадавших, получивших осколочные ранения, пока говорить рано», — написал Рогозин-младший.

По его словам, пострадавшие при обстреле находятся под наблюдением врачей из Донецка и Ростова-на-Дону. Помощник раненого Рогозина вечером 22 декабря сообщил, что бывшего главу «Роскосмоса» отправят в Москву из Ростова, где консилиум медиков примет решение, как проводить дальнейшее лечение. В телеграм-канале Рогозина говорилось, что он получил ранение спины: «металлический осколок размером 8×6 мм вошел выше правой лопатки».

В то же время политик Олег Царев в своем телеграм-канале написал, что «ранения Дмитрия Рогозина тяжелее, чем казалось вначале». Царев также заявил о «тяжелой контузии» у жены Рогозина, Татьяны.

Под обстрел попал донецкий ресторанно-гостиничный комплекс «Шеш-Беш». Рогозин указывал, что там проходила «рабочая встреча». По данным телеграм-канала Baza, в ресторане он отмечал 59-летие.

Во время обстрела, как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, погибли два человека. По словам Рогозина, среди них был его помощник. Еще несколько человек пострадали, экс-глава «Роскосмоса» отмечал, что это в том числе «близкие» ему люди.

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