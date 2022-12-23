Медведев назвал дурацким решение по потолку цен на газ

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Решение ввести потолок цен на российский газ продиктовано «зоологической ненавистью к России» и принято от бессилия. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

«Решение по «потолку цен на газ» дурацкое по двум причинам. Во-первых, как и в случае с нефтью, оно продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к России исходя из маниакального тезиса «во всем виноваты русские». То есть является сугубо волюнтаристской нерыночной мерой», — заявил Медведев. По его мнению, потолок цен «серьезно не сработает».

Второй причиной он назвал то, что ЕС принял решение по принципу «сделаем хоть что-то». Лимит установили на уровне, который показался бы удивительным всем участникам рынка пару лет назад, указал Медведев.

«Цену в €180 за кВт/ч (ок. $2000 за 1000 куб. м) никто из участников торгов на фьючерсной бирже TTF не мог представить себе даже в самом счастливом или страшном сне. Значит, цены на газ будут сохраняться на весьма высоком для европейских потребителей уровне», — заключил зампред.

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