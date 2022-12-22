Путин запретил «Газпрому» покупать газ у СП с Wintershall и OMV выше установленной цены

«Газпрому» запретили закупки у СП с Wintershall и OMV по цене выше лимита

Владимир Путин подписал соответствующий указ. Правительство должно будет в течение 10 дней установить предельные цены

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий «Газпрому» покупать газ у совместных предприятий с немецкой Wintershall Dea и австрийской OMV дороже регулируемой цены.

Документ называется «О применении специальных экономических мер в сфере поставок газа в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Указ запрещает «Газпрому» и его аффилированным лицам исполнять обязательства «перед иностранными лицами, связанными с иностранными государствами», которые совершают «недружественные действия» против России. В частности, речь идет об обязательствах по:

оплате поставок газа с участков ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения по цене выше установленной правительством;

оплате услуг, связанных с добычей, на участках ачимовских отложений;

оплате поставок газа с участков Южно-Русского месторождения по цене выше установленной правительством.

Норма вводится задним числом — с 1 марта 2022 года — охватывает газ и конденсат ачимовских отложений Уренгойского НГКМ, газ Южно-Русского месторождения, а также услуги по добыче газа и конденсата на ачиме Уренгоя. Правительство в 10-дневный срок установит предельный размер цен и тарифов по этим трем направлениям.

Добычей природного газа и газового конденсата из ачимовских отложений в окрестностях Нового Уренгоя занимается совместное российско-германское предприятие, в котором Wintershall Dea принадлежит 50%. Разработку на Южно-Русском нефтегазоконденсатном месторождении (тоже в ЯНАО) ведет «Севернефтегазпром» — СП «Газпрома», Wintershall Dea и OMV.

И Германия, и Австрия входят в Евросоюз, который после начала спецоперации на Украине ввел против России жесткие санкции. Москва внесла все государства ЕС и еще несколько стран в список недружественных.

Глава Wintershall Dea Марио Мерен в апреле заявил, что Россия пересекла красные линии в партнерских отношениях с европейскими компаниями, а это означает окончание «эры долгого и интенсивного экономического сотрудничества» России и Германии.

OMV после начала конфликта отказалась от новых инвестиций в российские проекты и заявила о планах пересмотреть свою долю в Южно-Русском месторождении.