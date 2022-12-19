Страны ЕС согласовали потолок цен на российский газ

Потолок цен на российский газ будет установлен на уровне €180 за мегаватт-час и начнет действовать с 15 февраля, передает Reuters

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Министры энергетики стран — членов ЕС согласовали потолок цен на российский газ, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала в Twitter.

«Мы договорились о предельных ценах на газ. Таким образом, было достигнуто очень важное соглашение, которое обеспечит доступную энергию для европейских домохозяйств и предприятий», — написал он в соцсети.

Reuters со ссылкой на согласованный странами документ передал, что потолок будет установлен на уровне €180 за мегаватт-час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м) и что ограничение начнет действовать с 15 февраля.

Потолок не будет «поначалу» распространяться на внебиржевые сделки, также пишет агентство.

Ранее 19 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что министры энергетики стран ЕС провели пробное голосование насчет лимита цен на газ. По его словам, девять стран, в том числе Германия, выступили против введения этого ограничения.

Сийярто назвал потолок цен на газ бессмысленной и вредной мерой, поскольку отопительный сезон уже начался и ограничение вводится задним числом.

В конце ноября Еврокомиссия предложила возможные параметры соглашения о потолке цен на российский газ: предел цен будет зафиксирован на уровне €275 за мегаватт-час (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м по текущему курсу).

Механизм будет использоваться в том случае, если фьючерсы на голландской торговой площадке Title Transfer Facility (TTF) торгуются выше согласованного уровня в течение двух недель, а разрыв между ценами на TTF и на СПГ превышает €58.

15 декабря участники саммита ЕС не смогли договориться о потолке цен на газ и о принципе общих закупок топлива. Решение отложили до заседания министров энергетики ЕС 19 декабря.

Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва не будет поставлять энергоносители в страны, которые принимают политические решения, нарушающие условия контрактов.