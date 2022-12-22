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Рогозин заявил, что данные о его местонахождении в Донецке «кто-то слил»

Рогозин: за восемь лет никто не обстреливал это место, сейчас «кто-то слил» информацию
Информацию о том, где находились экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и вице-премьер Виталий Хоценко, намеренно передали противнику, считает Рогозин. Накануне они оба получили ранения во время обстрела гостиницы в Донецке

Информацию о том, где в Донецке находился экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, «кто-то слил». Такое мнение сам Рогозин высказал в своем телеграм-канале.

Накануне Рогозин был ранен при обстреле гостиницы и ресторана в Донецке. Вместе с ним ранение также получил премьер ДНР Виталий Хоценко.

По словам Рогозина, это была «рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке». «В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за восемь лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм», — рассказал он, добавив, что определит, кто «слил информацию», следствие.

«У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали еще несколько близких мне людей», — сообщил Рогозин.

Помощник Рогозина рассказал ранее, что экс-глава «Роскосмоса» получил ранение позвоночника и этот осколок, по мнению врачей, извлечь нельзя. Сам Рогозин говорил накануне, что осколок «прошел в сантиметре от позвоночника».

По данным телеграм-канала Bazа, экс-глава «Роскосмоса» и премьер ДНР пострадали при обстреле ресторана «Шеш-Беш», где Рогозин отмечал свой день рождения. 21 декабря ему исполнилось 59 лет. Всего при обстреле ресторана погибли два человека, пятеро ранены, сообщал телеграм-канал. О двух погибших при обстреле Ленинского района города, где находится ресторан «Шеш-Беш», говорили ТАСС и в районной администрации города. Обстрелам подверглись также Киевский, Ворошиловский и Калининский районы Донецка.

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Депутат Госдумы Алексей Журавлев, который был на месте обстрела, сообщил ТАСС, что погиб один человек. «К сожалению, один наш соратник погиб, спецназовец, несколько раненых», — сказал он.

Дмитрий Рогозин покинул госкорпорацию «Роскосмос» в июле. В ноябре он возглавил в зоне спецоперации на Украине группу военных советников «Царские волки», оказывающую военно-техническую поддержку армии Донецкой и Луганской народных республик.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Дмитрий Рогозин ДНР ранение
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