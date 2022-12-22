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Володин заявил об уходе времен стабильности для Европы в прошлое

Вячеслав Володин: времена социальной стабильности и экономического роста Европы в прошлом
BRENT BRENT $83,19 +2,35%
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

Времена социальной стабильности, экономического роста и низких цен для европейцев ушли в прошлое, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Благополучие Евросоюза строилось на дешевых российских энергоресурсах, считает он. «Установив потолок цен на газ и нефть, европейские государства сами себя наказали. Будут покупать энергоресурсы по гораздо более высоким ценам», — заявил Володин.

ЕС, по мнению председателя нижней палаты, теряет свою промышленность: производство становится нерентабельным, предприятия вынуждены переносить мощности в другие страны, закрываются заводы. «За авантюрную политику глав европейских государств заплатят обычные граждане», — заключил он.

Потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель ввели страны G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Австралия и Евросоюз, затем к ним присоединились Норвегия и Швейцария. Ограничение вступило в силу 5 декабря. С 5 февраля следующего года вступает в силу потолок цен на нефтепродукты, пока предельная цена на них не установлена.

Российские власти заявляли, что не примут потолок цен на свое топливо и не станут поставлять его покупателям, которые будут соблюдать ограничение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал ответные меры.

19 декабря страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ на всех европейских хабах в размере €180 за мегаватт·час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). Ограничение начнет действовать с 15 февраля 2023 года.

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Теги
Персоны
Вячеслав Володин Европа потолок цен на газ потолок цен на нефть энергоресурсы санкции

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
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