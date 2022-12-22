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Минфин США пояснил, как будет действовать потолок цен на нефтепродукты

Минфин США: потолок цен не коснется нефтепродуктов, доставленных до 1 апреля 2023 года
Ограничение не будет распространяться на на поставки нефтепродуктов, загруженных до 5 февраля 2023 года и доставленных до 1 апреля

Потолок цен на произведенные в России нефтепродукты не коснется поставок энергоресурсов, погруженных на суда для морской перевозки до 5 февраля 2023 года и доставленных по месту назначения до 1 апреля того же года. Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

При выполнении этих условий компании в США «могут продолжать оказывать услуги, связанные с морской транспортировкой нефтепродуктов российского происхождения, приобретенных по цене выше предельной».

OFAC привело пример допустимой транзакции: американский трейдер 1 января 2023 года подписывает контракт на поставку российских нефтепродуктов для отправки в юрисдикцию, не запрещающую их импорт, и организует погрузку на судно. Оно загружено 1 февраля нефтепродукты выгружаются в порту назначения. Американские страховые компании обеспечивают покрытие этой отгрузки и в случае необходимости оплачивают связанные с ней претензии.

Потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель ввели страны G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Австралия и Евросоюз, затем к ним присоединилась Норвегия. Ограничение вступило в силу 5 декабря. С 5 февраля следующего года вступает в силу потолок цен на нефтепродукты, пока предельная цена на них не установлена.

Российские власти ранее пообещали, что не будут поставлять энергоносители в страны, которые введут потолок цен. Вице-премьер Александр Новак говорил, что Москва будет перенаправлять поставки на «рыночно ориентированных партнеров» или сокращать добычу.

В ноябре Bloomberg передавал, что власти России готовят указ президента, запрещающий компаниям и трейдерам продавать российскую нефть странам, которые присоединятся к ограничению цен на топливо. По данным «Ведомостей», проект в целом согласован. Согласно документу, запрещается продавать нефть по следующим основаниям: если в контракте в качестве получателя указана страна, присоединившаяся к потолку; если последний фигурирует в контракте как условие либо устанавливаются референтные цены, равные этому потолку ($60 за баррель).

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