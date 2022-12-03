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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Глава Минкульта Украины опроверг передачу Киево-Печерской лавры ПЦУ

Министр культуры Украины: пока речь о передаче Киево-Печерской лавры ПЦУ не идет
По словам министра Ткаченко, пока был перерегистрирован монастырь на территории лавры, но в течение двух месяцев могут быть приняты и другие решения по поводу обители
Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра (Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Киево-Печерская лавра находится в государственной собственности, ее часть арендует Украинская православная церковь (УПЦ Московского патриархата), на данный момент речь идет только о регистрации юридического лица для монастыря, который находится в пользовании Православная церковь Украины (ПЦУ), а не о передаче ей лавры, объяснил министр культуры Украины Александр Ткаченко во время телемарафона.

«Сейчас речь не идет о передаче Киево-Печерской Лавры, речь идет о регистрации юридического лица в том самом монастыре, церкви, которая до сих пор находится в пользовании ПЦУ. Она находится на территории верхней лавры. Меняется просто название и уточняется адрес», — сообщил он (цитата по «Украинской правде»).

Ткаченко указал, что в верхней лавре расположены заповедник и музеи, а нижняя лавра во время президентства Виктора Януковича была передана в бессрочную аренду УПЦ.

Министр добавил, что процесс перерегистрации был начат ранее и не имеет отношения к текущей ситуации в лавре. В конце ноября там прошли обыски, как и во многих других монастырях УПЦ. Президент Украины Владимир Зеленский 2 декабря в вечернем обращении заявил, что в стране продолжатся шаги для гарантии «духовной независимости».

ПЦУ была создана в декабре 2018 года. В январе 2019-го она получила статус автокефалии. РПЦ, как и подчиняющаяся ей УПЦ, не признали новую церковь. Однако на Украине ПЦУ официально зарегистрирована, а УПЦ объявлена распущенной.

Ткаченко добавил, что пока в нижней лавре будут «исследовать, каким образом используется государственное имущество». На это отведено два месяца, и в течение них могут быть приняты «те или иные решения».

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Ранее 2 декабря глава управления внешних связей ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Иван Зоря) сообщил, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. Он пояснил, что это означает наличие юрлица, «которое может получить в пользование имущество — храмы и помещения», тем самым создается «возможность выбора для монахов и верующих — за кем идти».

Советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов заявил «РИА Новости», что регистрация лавры на УПЦ не отменялась Киевом, однако этого нельзя исключать. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что данное событие следует рассматривать в контексте «давления» властей Украины на УПЦ.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
УПЦ Киево-Печерская лавра
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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