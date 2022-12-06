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Общество ,  
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В Ростовской области мужчина в камуфляже обстрелял полицейских

Под Новошахтинском Ростовской области мужчина в камуфляже обстрелял полицейских
Один из полицейских получил ранение. Нападавшего ищут, по данным ТАСС, телеграм-каналов Baza и Mash, он может быть дезертиром
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Под Новошахтинском Ростовской области мужчина в камуфляже обстрелял полицейских, один из них ранен, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

«Преступление было совершено сегодня в районе 12 часов дня в пригороде Новошахтинска. Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение», — сообщили в полиции.

В Ростовской области мужчина в камуфляже обстрелял полицейских
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Нападавшего ищут. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что он был вооружен пулеметом и может быть дезертиром. Об этом также пишет телеграм-канал Baza. По его данным, трое полицейских прочесывали местность и «увидели в лесу мужчину в балаклаве, камуфляже и с оружием», который, увидев их, открыл огонь.

Телеграм-канал 112 указывает, что нападение произошло в районе таможенного поста на выезде из Новошахтинска — город расположен примерно в 10 км от территории ЛНР. Портал 161.ru со ссылкой на жителей Новошахтинска сообщил, что выстрелы были слышны в микрорайоне Новая Соколовка, который находится на выезде в сторону ЛНР.

Портал указывает, что в городе ввели план «Сирена». Собеседник 161.ru из числа сотрудников силовых структур рассказал, что въезды и выезды в город закрыты, выставлены блокпосты. Жителей попросили не выходить на улицы.

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Глава администрации города Сергей Бондаренко сообщил ТАСС, что в связи с инцидентом в новошахтинских школах и детских садах усилили меры безопасности.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Ростовская область Новошахтинск стрельба дезертир
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