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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 35,4%

Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 35,4%
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35,4% по сравнению с предыдущей, средний показатель по стране превышен в 37 регионах, сообщает Роспотребнадзор.

Наиболее высокие показатели заболеваемости наблюдаются в Астраханской, Вологодской, Костромской и Тюменской областях, республиках Бурятия, Коми и Якутия (Саха), а также в Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Доля вирусов гриппа растет и на данный момент составляет 52,5%. Отмечается, что среди штаммов преобладает свиной грипп A (H1N1), его выявили уже в 82 субъектах.

Ведомство добавило, что вакцинацию прошли почти 52% жителей страны — более 74 млн человек.

Заболеваемость COVID-19 увеличилась на 11%, рост фиксируется в 52 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. За последние две недели большинство выявленных случаев относятся к линиям BA.4 и BA.5 омикрон-штамма (около 85%), из них 4,6% приходится на новый субвариант «цербер» (BQ.1).

В Воркуте из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ и повышения эпидемического порога в 2,2 раза с 13 декабря все школы закрыли на карантин. Детские сады продолжат работу в штатном режиме с учетом всех ограничений, уточнили в управлении образования администрации города.

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Ранее на карантин по той же причине закрыли все школы Смоленска и Владикавказа. В последнем также закрыли на карантин детские сады.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России растет не первую неделю. На прошлой неделе этот показатель вырос на 23,3%. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в начале декабря предупредила, что свиной грипп пришел в Россию «всерьез». «Самое неприятное в этой ситуации, что пришел именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью», — уточнила она.

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