В больницах и поликлиниках будут проводить тестирование на грипп в рамках программы ОМС

В больницах и поликлиниках будут бесплатно тестировать на грипп

В рамках системы обязательного медицинского страхования всех пациентов с симптомами ОРВИ в России будут тестировать на грипп. Такое постановление выпустило правительство из-за резкого роста числа заболевших

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Правительство России утвердило постановление о проведении тестирования на грипп в рамках программы обязательного медицинского страхования, сообщается на сайте кабмина. Постановление о порядке проведения таких исследований подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В больницах и поликлиниках будут проводить тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Решение вызвано тем, что в России растет число случаев заболевания гриппом, «в том числе в сочетании с коронавирусом». Брать тест на грипп и ОРВИ можно одновременно с ПЦР-тестом, если к этому есть показания.

Власти рассчитывают, что массовое тестирование позволит оперативно выявить тип инфекции и назначить необходимое лечение.

Накануне, 14 декабря, во время совещания у президента Владимира Путина глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила , что число новых случаев ОРВИ растет в России. «Неделя к неделе — плюс 30–35 процентов. Последняя, предпоследняя неделя — как раз именно это увеличение и произошло как среди заболевших, так и среди госпитализированных», — сказала она. По ее словам, тестирование на грипп нужно для всех пациентов с проявлениями ОРВИ, чтобы снизить риски для заболевших. «Оперативным штабом под руководством [вице-премьера] Татьяны Алексеевны Голиковой было принято решение использовать схему, которая была принята для ковида, для тестирования на ковид, для тестирования на грипп. Мы оценили возможности. Возможности есть», — сказала Попова. Преимущественным из гриппозных вирусов главный санитарный врач назвала H1N1 — пандемический вариант гриппа 2009–2010 годов.

Ранее Попова также говорила, что в России идет подъем не только заболеваемости гриппом, но и коронавирусом. По данным на 15 декабря, в России за минувшие сутки выявлено 7 833 новых случая COVID-19, подтверждено 57 летальных исходов.

«Заболеваемость невысокая, она в пять раз меньше, чем годом раньше, чем в ноябре прошлого года, но всё равно вызывает у нас определённую настороженность. Поэтому мы сохраняем тестирование на уровне 250–300 тыс/ исследований в сутки. Этого достаточно на сегодняшний день, чтобы четко выявлять всех заболевших. Мы остаемся в десятке стран — лидеров в мире по охвату тестированием», — говорила Попова на совещании с президентом. При этом, по ее словам, у 97% заболевших COVID-19 клинические проявления совпадают с проявлениями ОРВИ, поэтому важно тестировать пациентов в первые сутки после заболевания и получать результаты в течение 24 часов.