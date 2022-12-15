В больницах и поликлиниках будут бесплатно тестировать на грипп

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 67,45 (+0,75) Инвестиции, 14 дек, 16:03
Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 63,36 (+0,15) Инвестиции, 14 дек, 16:03
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:33
Как геоаналитика изменила рынок розницы: кейс сети «Лента» РБК и СберАналитика, 15:32
Путин спрогнозировал снижение ВВП по итогам года на 2,5% Политика, 15:28
В Подмосковье пообещали завершить подготовку укрытий до конца года Политика, 15:27
Минобороны заявило об ударах по складам ВСУ в Запорожье и Херсоне Политика, 15:24
Эксперты оценили ущерб инфраструктуре Украины от отключений света Политика, 15:23
Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию. Трансляция Политика, 15:16
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как попасть в «золотую» десятку сайтов в поиске «Яндекса» и Google Pro, 15:12
«Спрятаться в домик»: почему для ребенка так важно иметь свою комнату РБК и AFI Park Воронцовский, 15:09
Зидана пригласили в сборную Бразилии. Что происходит на ЧМ Спорт, 15:09
От смартфона до бионического робота: что подарить любителю гаджетов Стиль, 15:09
Суд в Саратове оставил в силе решение о запрете Tor в России Технологии и медиа, 15:05
МИД назвал сроки публикации новой концепции внешней политики России Политика, 15:00
Какие торговые центры и склады горели в 2022 году Недвижимость, 14:58
Общество ,  
0 

В больницах и поликлиниках будут бесплатно тестировать на грипп

В больницах и поликлиниках будут проводить тестирование на грипп в рамках программы ОМС
В рамках системы обязательного медицинского страхования всех пациентов с симптомами ОРВИ в России будут тестировать на грипп. Такое постановление выпустило правительство из-за резкого роста числа заболевших
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Правительство России утвердило постановление о проведении тестирования на грипп в рамках программы обязательного медицинского страхования, сообщается на сайте кабмина. Постановление о порядке проведения таких исследований подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В больницах и поликлиниках будут проводить тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Решение вызвано тем, что в России растет число случаев заболевания гриппом, «в том числе в сочетании с коронавирусом». Брать тест на грипп и ОРВИ можно одновременно с ПЦР-тестом, если к этому есть показания.

Власти рассчитывают, что массовое тестирование позволит оперативно выявить тип инфекции и назначить необходимое лечение.



Накануне, 14 декабря, во время совещания у президента Владимира Путина глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что число новых случаев ОРВИ растет в России. «Неделя к неделе — плюс 30–35 процентов. Последняя, предпоследняя неделя — как раз именно это увеличение и произошло как среди заболевших, так и среди госпитализированных», — сказалаона. По ее словам, тестирование на грипп нужно для всех пациентов с проявлениями ОРВИ, чтобы снизить риски для заболевших. «Оперативным штабом под руководством [вице-премьера] Татьяны Алексеевны Голиковой было принято решение использовать схему, которая была принята для ковида, для тестирования на ковид, для тестирования на грипп. Мы оценили возможности. Возможности есть», — сказала Попова. Преимущественным из гриппозных вирусов главный санитарный врач назвала H1N1 — пандемический вариант гриппа 2009–2010 годов.

Ранее Попова также говорила, что в России идет подъем не только заболеваемости гриппом, но и коронавирусом. По данным на 15 декабря, в России за минувшие сутки выявлено 7 833 новых случая COVID-19, подтверждено 57 летальных исходов.

Читайте на РБК Pro
Родитель-бортинженер: как действовать в этой роли и почему это важно
Ресторатор Борис Зарьков: «Рынок очищается от «голых королей»
Доллар по 140 рублей или по 70: что готовит 2023 год
С 2023 года все налоги пойдут через Единый налоговый счет. Что это такое

«Заболеваемость невысокая, она в пять раз меньше, чем годом раньше, чем в ноябре прошлого года, но всё равно вызывает у нас определённую настороженность. Поэтому мы сохраняем тестирование на уровне 250–300 тыс/ исследований в сутки. Этого достаточно на сегодняшний день, чтобы четко выявлять всех заболевших. Мы остаемся в десятке стран — лидеров в мире по охвату тестированием», — говорила Попова на совещании с президентом. При этом, по ее словам, у 97% заболевших COVID-19 клинические проявления совпадают с проявлениями ОРВИ, поэтому важно тестировать пациентов в первые сутки после заболевания и получать результаты в течение 24 часов.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
грипп тестирование коронавирус
Материалы по теме
Попова сообщила о преобладании в России варианта гриппа 2009 года
Общество
В Петербурге младшие классы отправят на досрочные каникулы из-за гриппа
Общество
В Петербурге вновь ввели ограниченный масочный режим из-за гриппа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter