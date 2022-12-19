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В МИД России предупредили о «деградации» рынков из-за потолка цен на газ

МИД России: предложение ЕС по потолку цен на газ может привести к деградации рынков
«Газпром» GAZP ₽159,27 -0,61% Купить
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Обсуждаемое введение Евросоюзом потолка цен на газ является контррыночным инструментом, который может привести к дестабилизации рынков, заявил «РИА Новости» посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.

«Могут быть разные безумные идеи на этот счет, однозначно это меры, которые к числу рыночных отнести нельзя. Это контррыночные инструменты. На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков», — сказал дипломат.

В странах ЕС пока не договорились о величине потолка цен на газ. Еврокомиссия в конце ноября предложила установить его на уровне €275 за 1 МВт•ч (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м по курсу на момент публикации). Итальянское агентство ANSA сообщало, что такая величина не устраивала большинство стран. Некоторые члены ЕС, в том числе Италия, собирались добиться установления ограничения на уровне ниже €200 за 1 МВт•ч (примерно $2,1 тыс. за 1 тыс. куб. м газа). Чехия, как писал Bloomberg накануне, предложила еще более низкий уровень — €188 (около $2 тыс.). Обсуждение этой идеи должно пройти 19 декабря.

С 5 декабря ЕС (а также страны G7 и Австралия) ввел потолок на российскую нефть, перевозимую морским путем, — $60 за баррель.

Москва отмечала, что Россия не будет продавать ни нефть, ни газ странам, которые согласуют на них потолок цен. Кремль уже пообещал меры в ответ на введенный лимит на нефть, они будут объявлены указом президента.

«Ведомости» со ссылкой на источники писали, что со стороны России возможны три варианта действий. Первый — запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали ограничение, второй — запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен (в обоих случаях — даже если поддержавшее запрет государство покупает нефть через страну-посредника). Третий — введение индикативной цены, то есть определение максимального дисконта российской экспортной нефти Urals к эталонному сорту Brent, при увеличении дисконта продажа будет запрещена.

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потолок цен на газ Евросоюз МИД
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