Чехия предложила ЕС снизить предполагаемый лимит цен на газ

Страны ЕС 19 декабря обсудят предельную цену на газ, которая почти на треть ниже первоначального предложения — около $2,9 тыс. за 1 тыс. куб. м газа

Премьер Чехии Петр Фиала (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Чехия, которая председательствует в Совете Европейского союза, считает, что предполагаемый потолок цен на газ нужно снизить почти на треть по сравнением с первоначальным предложением Еврокомиссии — с €275 за 1 МВт•ч (около $2,9 тыс. за 1 тыс. куб. м газа) до €188, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, страны ЕС обсудят инициативу Чехии в понедельник, 19 декабря. В соответствии с предложением механизм коррекции газового рынка будет запущен, если стоимость контрактов на месяц вперед и на год вперед на площадке Title Transfer Facility (TTF) превысит €188 евро за МВт•ч в течение трех дней. Также цена TTF должна быть на €35 выше средней цены за СПГ.

Как пишет Bloombeg, представленный Прагой проект позволяет Европейской комиссии «прекратить вмешательство в рынок», если оно подрывает меры ЕС по сокращению спроса на газ. Еврокомиссия также может немедленно приостановить действие механизма, если он угрожает безопасности поставок.

Агентство ANSA ранее писало, что предложение Евкрокомиссии ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт•ч не устраивает большинство стран. По его данным, некоторые государства ЕС, включая Италию, намеревались добиться установления потолка цен на газ на уровне ниже €200 за 1 МВт•ч (примерно $2,1 тыс. за 1 тыс. куб. м газа).

На минувшей неделе страны ЕС несколько раз пытались договориться по потолку цен на газ, но соглашение не было достигнуто.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее предупредил, что введение предельных цен на российский газ повлечет за собой прекращение поставок. Президент Владимир Путин заявлял, что Москва не будет поставлять энергоносители в страны, которые принимают политические решения, нарушающие условия контрактов.