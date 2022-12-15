ANSA узнала планируемый потолок цен на российский газ

ANSA: ЕС может установить потолок цен на газ на уровне $2,1 тыс. за 1 тыс. куб. м

Страны ЕС могут согласовать потолок цен на российский газ на уровне около $2,1 тыс. за 1 тыс. куб. м уже на следующей неделе. При этом в ЕС по-прежнему сохраняются разногласия по возможностям применения этого потолка, пишет ANSA.

Фото: Marcus Brandt / DPA / ТАСС

Некоторые страны ЕС, включая Италию, намерены добиться установления потолка цен на газ на уровне ниже €200 за МВт/ч (примерно $2,1 тыс. за 1 тыс. куб. м газа), сообщило итальянское агентство ANSA со ссылкой на дипломатические источники, передает ТАСС.

По словам источников, потолок цен на газ может быть согласован уже на следующей неделе в ходе очередной встречи профильных министров. При этом ANSA пишет, что пока в ЕС сохраняются разногласия как по порогу ограничения, так и по более широким возможностям его применения.

Изначальное предложение Еврокомиссии о потолке на уровне €275, который вводится после двух недель сохранения более высоких цен на газ на рынке, не устроило большинство стран, отмечает агентство.

За введение предельных цен на российский газ в сентябре выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она тогда отметила, что странам ЕС удалось заполнить гаховые хранилища даже раньше, чем было запланировано. Однако итогового соглашения достичь не удалось. По данным FT, за введение ценового потолка для всех поставщиков, а не только из России выступили минимум десять стран ЕС.

22 ноября Еврокомиссия предложила ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт/ч (около $2,9 тыс. за 1 тыс. куб. м газа). «Инструмент будет использоваться, если фьючерсы на голландском Title Transfer Facility (TTF, виртуальная торговая площадка, где торгуют газом. — РБК) превышают этот уровень в течение двух недель, а разрыв между ценами на TTF и на сжиженный природный газ превышает €58 ($616 за 1 тыс. куб. м. — РБК) в течение десяти торговых дней», — указывал Bloomberg.

Кроме того, страны ЕС в начале октября утвердили восьмой пакет санкций против России, в который вошел потолок цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года). Однако величина потолка еще не согласована, так как вопрос решается не только на уровне Евросоюза.

Российская сторона не раз заявляла, что прекратит поставки энергоресурсов тем странам, которые введут ценовые потолки. Вице-премьер Александр Новак говорил, что Москва будет переориентировать поставки «на рыночно ориентированных партнеров» или сокращать добычу.