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Германия заявила о прогрессе при обсуждении потолка цен на газ

Германия отметила прогресс по техническим вопросам, связанным с потолком цен на газ
Фото: David Hecker / Getty Images
Фото: David Hecker / Getty Images
Министры энергетики Европейского союза на встрече в Брюсселе добились прогресса по техническим вопросам, связанным с установлением потолка цен на газ. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, сообщает Handelsblatt.

«Мы добились больших успехов, но мы еще не закончили. Некоторые вопросы не могут быть прояснены сегодня и должны оставаться открытыми», — сказал Хабек, пишет Reuters.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook (принадлежит Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена) ранее заявил, что на внеочередном совещании министров энергетики ЕС в Брюсселе 13 декабря европейским чиновникам вновь не удалось достичь договоренности о потолке цен на российский газ. По словам Сийярто, потолок цен на газ — это «неверный ответ» на возникший энергетический кризис в Европе.

В начале декабря Евросоюз согласовал введение потолка на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Целью этой меры западные страны назвали снижение доходов России и ее способности финансировать военную операцию на Украине.

Однако ЕС продолжает обсуждение механизма коррекции ценообразования на газовом рынке. Членам союза еще предстоит принять политическое соглашение о том, какой будет предельная цена. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 декабря заявила, что надеется, что европейские страны смогут прийти к решению в ближайшие дни.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не будет поставлять энергоносители в страны, которые принимают политические решения, нарушающие условия контрактов. О том, что введение предельных цен на газ повлечет за собой прекращение поставок, также говорил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

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