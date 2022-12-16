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Кличко назвал сроки восстановления света и водоснабжения в Киеве

Кличко заявил, что свет и воду в Киеве вернут ориентировочно до утра 17 декабря
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Водо- и электроснабжение в Киеве восстановится до утра 17 декабря, сообщил мэр города Виталий Кличко телерадиокомпании «Суспiльне».

16 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Власти регионов сообщали о взрывах, работе систем ПВО и отключениях электроэнергии. В городах была остановлена работа метро и обесточены участки железных дорог. Кличко сообщал о перебоях с водоснабжением, а замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко — о введении экстренных отключений света. В киевской городской военной администрации сообщали о 40 ракетах, из которых 37 были сбиты системами ПВО.

Министерство обороны России не комментировало новый массированный удар по Украине, но заявило об уничтожении склада с ракетами в Харькове. В этом городе украинские власти также сообщали о ракетных ударах и взрывах. После обстрелов «Укрэнерго» объявила о режиме чрезвычайной ситуации, поскольку потребление энергосистемы страны упало более чем на 50%.

С 10 октября Минобороны неоднократно объявляло о нанесении ударов по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки последовали после взрыва на Крымском мосту, который, как считают российские власти, был организован спецслужбами Украины.

Президент Владимир Путин объяснил удары по энергетическим объектам ответом на взрыв на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи, ведущих к Курской АЭС. «Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» — говорил Путин 8 декабря.

Теги
Виталий Кличко Украина Военная операция на Украине электроэнергия водоснабжение Киев
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