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На Украине начали экстренные отключения электричества после обстрела

Офис президента: на Украине после обстрела ввели режим экстренных отключений электричества
Украинские власти сообщили о поражении утром, 16 декабря, объектов энергетики на востоке и юге страны. В офисе президента в связи с этим объявили, что по всей территории страны вводятся аварийные отключения электричества
Отключения электричества на территории Украины
Отключения электричества на территории Украины (Фото: Сергей Смолинцев / Reuters)

В связи с массированной ракетной атакой и поражением объектов энергетики в некоторых областях на всей территории Украины вводится режим экстренных отключений электричества, сообщил заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.

«В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины — по всей стране вводятся аварийные отключения света», — написал он в телеграм-канале.

Тимошенко предупредил о возможных перебоях с водоснабжением и отоплением.

По сообщениям украинских властей на 12:00 мск 16 декабря:

  • Произошли взрывы в Киеве, метро не работает, во всех районах города перебои с водой.
  • Харьков обесточен, в области перебои с электричеством. В городе остановлено метро, все станции работают в качестве укрытий.
  • Полтава осталась без света.
  • В Кременчуге не работает отопление, нет света.
  • Аварийные отключения в Николаевской области.
  • «Укрзализныця» сообщила, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен.
  • Остановлено метро в Днепре, троллейбусы также не работают.
  • Минэнерго сообщило о повреждении объектов энергетики на востоке и юге страны.
  • Кировоградская область Украины полностью обесточена.

Российское Минобороны на момент подготовки этого материала не сообщало об ударах утром 16 декабря. Массированные ракетные атаки начались 10 октября. В ведомстве неоднократно объявляли о нанесении ударов по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту, который, как считают российские власти, организовали спецслужбы Украины.

Президент России Владимир Путин объяснял удары по энергетическим объектам Украины ответом на взрыв на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи, ведущих к Курской АЭС.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
энергетика Украина аварийное отключение
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