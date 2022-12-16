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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении склада с ракетами в Харькове

Минобороны сообщило об уничтожении склада с ракетно-артиллерийским вооружением в Харькове
Удар нанесен по складу с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ. Ранее власти ряда украинских городов и регионов, в том числе Харькова, сообщили о ракетных ударах и взрывах. Минобороны в сводке не упомянуло об этом
ЗРК С-300
ЗРК С-300 (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

Российские военные нанесли удар по складу с ракетно-артиллерийским вооружением в Харькове, сообщило Минобороны.

«В Харькове уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. В районе населенного пункта Рай-Александровка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300», — говорится в сообщении.

Ведомство в сегодняшней сводке не упомянуло ракетные обстрелы территории Украины.

Ранее 16 декабря власти ряда украинских городов и регионов сообщили о ракетных ударах и взрывах. В частности, в Харькове и Чугуевском районе области под ракетный обстрел попали объекты критической инфраструктуры. Город остался без электричества, там остановили метро. Перебои с электроснабжением также возникли в области.

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры в стране ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях были обесточены. На харьковском направлении задерживаются семь поездов.

По всей Украин была объявлена воздушная тревога. Власти предупредили об аварийных отключениях электроэнергии из-за ударов.

Массированные ракетные атаки по объектам на Украине начались 10 октября. В Минобороны неоднократно объявляли о нанесении ударов по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту, который, как считают российские власти, организовали спецслужбы Украины.

Президент России Владимир Путин объяснял удары по энергетическим объектам Украины ответом на взрыв на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи, ведущих к Курской АЭС.

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Теги
Елена Чернышова
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