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В Киеве приостановили движение на всех линиях метро

Виталий Кличко: в метро Киева приостановили движение на всех линиях
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

В Киеве приостановили движение на всех линиях метро, сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале.

«Движение поездов временно остановлено на всех ветках метро. Станции работают как укрытия», — написал он. Кличко пообещал сообщить о восстановлении движения.

Кличко отметил, что воздушная тревога в Киеве не отменена, и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Ранее он сообщил о взрывах в Деснянском, Днепропетровском и Голосеевском районах столицы Украины. Работала система ПВО. Кличко заявил о повреждениях объектов инфраструктуры, в городе начались экстренные отключения света и перебои с водоснабжением.

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. О взрывах также заявили в других регионах страны, том числе в Харькове, Запорожье и Кривом Роге. В результате обстрелов оказалась полностью обесточена Полтава.

С 10 октября в Минобороны неоднократно объявляли о нанесении ударов по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту, который, как считают российские власти, организовали спецслужбы Украины. Минобороны заявляло, что целями ударов стали объекты систем военного управления, связи и энергетики.

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После обстрелов по всей Украине возникали перебои с электричеством. Кличко говорил, что Киев ждет «апокалипсис» этой зимой в случае, если удары по объектам инфраструктуры продолжатся. По его словам, сейчас киевлянам нет необходимости эвакуироваться, но они должны быть готовы к тому, что город может лишиться электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения.

В случае полного отключения электричества в Киеве метро будет работать как пункт временного пребывания и укрытие для жителей, заверял Кличко. горожане смогут заряжать там телефоны и подключаться к интернету, на станциях будет питьевая вода и санузлы. Движение поездов приостановят.

Теги
Виталий Кличко Киев Метро Украина взрывы
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