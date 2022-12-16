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В «Укрэнерго» объявили режим чрезвычайной ситуации после обстрелов

«Укрэнерго» объявило о ЧС после потери свыше 50% потребления энергосистемы
Потребление энергосистемы Украины упало более чем на 50%, сообщили в «Укрэнерго». Утром власти нескольких регионов сообщили об обстрелах и перебоях в работе электропитания
Отключение электричества на территории Украины
Отключение электричества на территории Украины (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

«Укрэнерго» объявило о чрезвычайной ситуации после ударов по инфраструктурным объектам, пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление национальной энергетической компании.

Из-за ракетных обстрелов в пятницу потребление объединенной энергосистемы Украины упало более чем на 50% — это означает наступление режима системной аварии (блэкаута), пояснили в «Укрэнерго».

Утром 16 декабря на территории Украины объявили воздушную тревогу, после чего власти нескольких регионов, включая Киев, Харьковскую, Полтавскую, Житомирскую, Николаевскую и другие области, сообщили о взрывах и отключениях электроснабжения. Минобороны России об обстрелах украинской территории в пятницу не сообщало.

В Кремле ранее говорили, что российские военные наносят удары по объектам, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима», с 10 октября — первая такая атака стала ответом на теракт на Крымском мосту, в котором Москва обвинила украинские спецслужбы. «Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» — поинтересовался президент России Владимир Путин 8 декабря. Киев причастность ко взрыву на мосту отрицает.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
«Укрэнерго» Украина
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