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Трамп заявил, что отказался обменять Виктора Бута на Пола Уилана

Трамп заявил, что отказался менять Виктора Бута на Пола Уилана в годы своего президентства
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images )

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него был шанс обменять американца Пола Уилана на россиянина Виктора Бута, но он отказался от такого соглашения.

«Я отказался от сделки с Россией по обмену один на один так называемого торговца смертью на Пола Уилана. Я бы не заключил сделку по обмену кого-то, кто убил неисчислимое количество своими оружейными сделками, даже и на сотню людей, но я бы вытащил Пола», — заявил Трамп в своей социальной сети Truth Social (цитата по Newsweek).

Он назвал позором обмен Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер, который прошел 8 декабря. По мнению Трампа, такая сделка по обмену не может быть равнозначной, учитывая тяжесть предъявленных Буту обвинений.

Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу Соединенных Штатов. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма, в частности организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую в США признали террористической. В 2010 году россиянина экстрадировали в США, в 2012 суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Свою вину он не признал.

Бриттни Грайнер — двукратная победительница Олимпийских игр и чемпионатов мира по баскетболу, с 2015 года она выступала за екатеринбургский клуб УГМК. В феврале этого года ее задержали в аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом. Грайнер утверждала, что каннабис ей прописал врач в качестве лекарства. Суд приговорил баскетболистку к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

Бут после обмена вернулся в Россию, Грайнер — в США. Обоих помиловали, так что они не будут отбывать остаток наказания на родине.

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Пола Уилана Мосгорсуд признал виновным в шпионаже летом 2020 года. Американца приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Свою вину Уилан не признал. После новости обмена Бута на Грайнер он заявил, что разочарован действиями властей США по его освобождению.

Нынешний президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон продолжит добиваться освобождения Уилана.

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