Трамп назвал позором обмен Бута на Грайнер

Бывший президент считает, что Вашингтону следует добиваться освобождения осужденного за шпионаж Пола Уилана

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Обмен баскетболистки Бриттни Грайнер на отбывавшего срок в США россиянина Виктора Бута является позором для Америки. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Какой «тупой» и непатриотичный позор для США», — написал Трамп (цит. по «РИА Новости»).

По мнению Трампа, сделка по обмену не равнозначна, учитывая тяжесть предъявленных в США Буту обвинений. Трамп вспомнил прозвище Бута в американской прессе — «торговец смертью».

В своем посте Трамп заявил, что Вашингтону стоило бы добиться освобождения осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, а не Грайнер, которая, по мнению Трампа, «ненавидит свою страну».

Грайнер — двукратная победительница Олимпийских игр (2016, 2020) и чемпионатов мира (2014, 2018) по баскетболу, с 2015 года она выступала за екатеринбургский клуб УГМК. В феврале этого года ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Сама баскетболистка утверждала, что каннабис ей прописал врач. В июле она признала свою вину, однако отметила, что у нее не было умысла совершать преступление. Суд приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. В ноябре ее этапировали из СИЗО в колонию общего режима.

Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Вашингтон считает, что Бут хотел поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую в Соединенных Штатах признали террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012-м суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Вину россиянин не признал.

США и Россия вели переговоры по обмену Бута на Грайнер несколько месяцев. МИД отмечал, что Соединенные Штаты долгое время не хотели включать Бута в сделку. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ноябре заявила, что от «серьезных переговоров» насчет обмена отказывается Москва. 8 декабря обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.