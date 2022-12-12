США пригрозили Буту ответом при возвращении к прежнему «роду занятий»

Виктора Бута приговорили в США по обвинению в торговле оружием, он вину не признал. Если Бут продолжит, Вашингтон постарается привлечь к ответственности, из-за обмена «никто в Белом доме не делает сальто от радости», отметил Кирби

Виктор Бут (Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС)

В случае возвращения россиянина Виктора Бута к прежнему направлению деятельности, власти США сделают все возможное для его повторного привлечения к ответственности. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби в эфире Fox News.

Он отметил, что Вашингтон продолжит заботиться о национальной безопасности, а «мистеру Буту следует сделать выбор» для определения своего будущего. Координатор, комментируя критику обмена Бута, указал, что тому оставалось находиться в тюрьме только семь лет — до 2029 года.

«Никто в Белом доме не делает сальто назад от радости, что он ходит по улицам, но это была сделка, которую мы можем заключить, и сейчас тот момент, когда мы могли бы ее заключить», — сказал Кирби.

Предпринимателя Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Вашингтон считает, что Бут собирался поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую в Штатах признали террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012-м суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. Вину россиянин не признал.

Власти США помиловали и обменяли его в начале декабря на двукратную олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. уд приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. В ноябре ее этапировали из СИЗО в колонию общего режима.

Американский президент Джо Байден запретил въезд Буту в США. Он также не может получать в США деньги или любую другую финансовую прибыль за произведения (книги, фильмы) или продукцию в медиа о том, как и при каких обстоятельствах он был обвинен и затем получил смягчение наказания.

«Можно ли это считать прологом к диалогу с США по другим вопросам — ну это специальный вопрос, специфический прямо скажем. Мы не ставили перед собой задачи от них, от этих переговоров переходить к каким-то другим. Ну конечно они создают определенную атмосферу, это правда», — рассказал позднее российский президент Владимир Путин.



