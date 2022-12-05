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Блинкен сообщил об активной работе по освобождению Грайнер и Уилана

Блинкен: США активно работают для освобождения из тюрьмы в России Грайнер и Уилана
Бриттни Грайнер
Бриттни Грайнер (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Власти США активно работают, чтобы добиться освобождения осужденных в России американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана, заявил телеканалу CBS госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы не останавливаемся на достигнутом, выдвинув предложение несколько месяцев назад. Мы активно работали в течение этих многих месяцев, пытаясь сдвинуть дело с мертвой точки», — сказал он.

По словам Блинкена, власти США занимаются освобождением Грайнер и Уилана «на регулярной основе», работают над этим «почти каждый день». «Я твердо намерен вернуть наших людей домой. Мы не остановимся, пока не сделаем этого», — добавил он.

В июле Вашингтон предложил Москве обменять отбывающего срок в США российского бизнесмена Виктора Бута на Грайнер и Уилана, писал CNN. Позже МИД России подтвердил, что переговоры об этих заключенных ведутся, но Вашингтон и Москва пока «не пришли к общему знаменателю», при этом контакты продолжаются по созданному для этого специальному каналу. «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник сообщало, что переговоры ведутся не по линии внешнеполитических ведомств, а больше по линии спецслужб».

В середине ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон продолжает выдвигать потенциальные «альтернативные пути россиянам через все доступные каналы», но российские власти в течение последних месяцев не вели серьезные переговоры по этому вопросу.

Пол Уилан — американец, который отбывает в России 16-летний срок по обвинению в шпионаже. Следствие считает его кадровым разведчиком, который до задержания в 2018 году собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Уилан вину не признал. Представители США не могут связаться с ним с середины ноября.

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Бриттни Грайнер — американская баскетболистка, которая выступала за екатеринбургский клуб «УГМК». В феврале ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. По словам спортсменки, каннабис ей прописал врач. Суд приговорил ее к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, поданную апелляцию отклонили, и Грайнер отправили в колонию.

Виктор Бут — российский бизнесмен, которого арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США, его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Вашингтон считает, что Бут хотел поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую в стране признали террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012 году суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Вину он не признал.

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Энтони Блинкен Заключенные Бриттни Грайнер Пол Уилан обмен заключенными
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