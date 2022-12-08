Байден пообещал продолжать работу по освобождению Пола Уилана

Джо Байден (Фото: Win McNamee / Getty Images)

США продолжат добиваться освобождения отбывающего наказание в России за шпионаж Пола Уилана, заявил американский президент Джо Байден после состоявшегося 8 декабря обмена заключенными с Москвой. Трансляция выступления Байдена велась в его Twitter.

«Хотя нам еще не удалось добиться освобождения Пола, мы не сдаемся. Мы никогда не сдадимся», — пообещал президент.

В четверг МИД России сообщил, что Москва и Вашингтон провели обмен заключенными: отбывавшего 25-летний срок в американской тюрьме россиянина Виктора Бута обменяли на осужденную на девять лет в России за контрабанду наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер. Их помиловали, так что они не продолжат отбывать наказание по возвращении на родину.

Стороны обсуждали обмен несколько месяцев. По словам директора департамента Северной Америки российского МИДа Александра Дарчиева, имена Бута, Грайнер и Уилана упоминались в двусторонних контактах между Москвой и Вашингтоном по обмену заключенными.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Ему предъявили обвинение по ст. 276 УК (шпионаж). По версии следствия, Уилан работал на американские спецслужбы: будучи кадровым разведчиком, он собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Свою вину Уилан не признал. Летом 2020 года Мосгорсуд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам строгого режима.