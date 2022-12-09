Суд признал Яшина виновным в распространении фейков об армии

Суд в Москве признал Илью Яшина виновным в распространении фейков об армии

Илья Яшин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Мещанский суд Москвы признал политика Илью Яшина (признан иноагентом) виновным в распространении фейков о российской армии, передает корреспондент ТАСС.

«Суд установил, что Яшин И. В. совершил преступление, предусмотренное п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти)», — сказала судья Оксана Горюнова.

Максимальное наказание по этой части статьи — десять лет лишения свободы. Прокуратура запрашивала для Яшина девять лет заключения с запретом администрировать сайты и другие ресурсы в интернете четыре года после освобождения.

РБК направил запрос в пресс-службу Мещанского суда.

До возбуждения уголовного дела о фейках про российскую армию Яшина трижды штрафовали на 30 тыс. руб. за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП). В конце июня его задержали в Москве, обвинили в неповиновении требованию полицейского и арестовали на 15 суток. В полиции заявили, что Яшин отталкивал сотрудника и хватал его за одежду, политик свою вину отрицал.

В день, когда Яшин должен был выйти на свободу, против него возбудили уголовное дело по статье о фейках про российскую армию. По версии следствия, политик в прямом эфире на YouTube распространял «заведомо ложные сведения о совершении Вооруженными силами Российской Федерации убийств мирных жителей в г. Буча». В обвинительном заключении также есть абзац о том, что Яшин «испытывает неприязнь к политической системе в РФ, отрицает явную необходимость обеспечения безопасности РФ от внешних угроз и пресечения нарушений основополагающих прав граждан ДНР и ЛНР». Об этом сообщалось в Facebook (соцсеть принадлежит признанной в России и запрещенной компании Meta) Яшина.

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Оппозиционера арестовали, срок заключения под стражу неоднократно продлевали, в последний раз — на полгода, до 10 мая 2023 года.

Политик не признает вину и считает уголовное преследование политически мотивированным. В своем последнем слове на суде Яшин обратился к президенту Владимиру Путину с призывом остановить военную операцию на Украине и «перейти к дипломатическому урегулированию конфликта».

Яшин до 2008 года был членом партии «Яблоко», вместе с другими оппозиционными политиками, в частности Борисом Немцовым, создал движение «Солидарность», позже вступил в партию ПАРНАС. С октября 2017 года по июль 2021 года Яшин возглавлял совет депутатов Красносельского района Москвы.

В июле 2022 года Минюст включил политика в список физлиц-иноагентов.