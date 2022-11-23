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Яшина оставили под арестом на полгода по делу о фейках про армию

Политику Илье Яшину продлили арест на полгода по делу о фейках про армию
Бывший муниципальный депутат находится под стражей с лета. Теперь ему продлили арест сразу на полгода, до 10 мая 2023-го
Илья Яшин
Илья Яшин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Мещанский суд Москвы продлил арест бывшему муниципальному депутату Илье Яшину (Минюст признал его физлицом-иноагентом) до 10 мая следующего года. Его обвиняют по статье о фейках о российских Вооруженных силах (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК, до десяти лет лишения свободы).

Гособвинитель мотивировал требование оставить Яшина под стражей в том числе тем, что у него есть доля в квартире на территории Болгарии, а значит, он может уехать за рубеж, передает ТАСС. Яшин, в свою очередь, заявил, что возражает против продления ареста. Он сказал, что если бы хотел, уехал бы из страны ранее, и предложил отпустить его под залог в 5,1 млн руб. — на 100 тыс. больше, чем штраф по его статье.

1 ноября СК объявил, что завершил расследование дела Яшина. Следующее слушание назначено на 29 ноября.

До возбуждения уголовного дела Яшина трижды штрафовали на 30 тыс. руб. по ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация армии). В конце июня его задержали в Москве и обвинили в неповиновении требованию полицейского. В полиции заявили, что при задержании Яшин отталкивал сотрудника и хватал его за форменное обмундирование. Свою вину политик отрицал.

Яшина арестовали на 15 суток, а в день, когда его должны были выпустить на свободу, возбудили против него уголовное дело по статье о фейках о российских Вооруженных силах. По версии следствия, политик в прямом эфире на YouTube распространял «заведомо ложные сведения о совершении Вооруженными силами Российской Федерации убийств мирных жителей в г. Буча».

Илья Яшин был муниципальным депутатом Красносельского района Москвы. С октября 2017 года по июль 2021-го он возглавлял Совет депутатов этого округа.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Илья Яшин арест Мещанский районный суд Москвы
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