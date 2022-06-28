Жданов сообщил о задержании муниципального депутата Ильи Яшина в Москве

Полиция задержала депутата Красносельского района Москвы, оппозиционного политика Илью Яшина. Об этом РБК сообщил директор «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов (суд признал ФБК иноагентом и экстремистской организацией, она ликвидирована).

«Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью Непонятно куда», — написала в Telegram журналистка «Эха Москвы» Ирина Баблоян.

По ее словам, Яшина должны были привезти в ОВД «Хамовники». Однако позже Яшин сообщил, что его доставили в ОВД «Лужники», написала Баблоян. К нему выехал адвокат Вадим Прохоров.

«Как мне стало известно Илье предъявляют 19.3. Неповиновение [требованиям сотрудников полиции]. Будто он оскорблял и ругался при задержании! Что было не так», — сообщила журналистка. По этой статье оппозиционеру может грозить до 15 суток ареста.

С начала военной операции России на Украине политик не раз делал антивоенные высказывания. Он осуждал действия российских властей и лично президента Владимира Путина. В мае полиция составила на него четыре административных дела о дискредитации Вооруженных сил. До суда дошло только три из них.

16 июня Яшин дал интервью Юрию Дудю (признан иноагентом). «Как мне кажется, они в целом не очень хотят множить число проблемных политзаключенных. <...> Я думаю, они прекрасно понимают, что если меня завтра посадят, я не буду молчать», — сказал тогда Яшин на вопрос о том, почему он еще не оказался в тюрьме. Политик предположил, что властям гораздо интереснее сделать так, чтобы он решил уехать из страны.

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В интервью Яшин сказал, что неонацисты есть в любой стране, но «это не повод отправлять туда танки». Депутат отмечал, что на Украине они не являются правящей силой.