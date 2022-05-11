Илья Яшин получил четыре повестки в суд по делам о дискредитации армии

В суде РБК подтвердили наличие трех протоколов. Размер штрафа по статье о дискредитации ВС составляет от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (100–200 тыс. для должностных лиц), а в случае повторного нарушения может быть открыто уголовное дело

Илья Яшин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Муниципальный депутат Красносельского округа Москвы Илья Яшин в Telegram сообщил, что полиция составила против него четыре административных протокола по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (о дискредитации Вооруженных сил России).

По словам депутата, рассмотрение дел пройдет в Тушинском суде 20 и 25 мая. В пресс-службе суда РБК сообщили, что у них есть три материала о дискредитации и заседания по всем трем назначены на 25 мая.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

«Насколько я понимаю, мне грозят крупный штраф и в перспективе уголовное преследование. Дело в том, что по новому закону на граждан могут возбуждать уголовные дела за повторное привлечение по статье о дискредитации армии», — пояснил Яшин. Он заявил, что не будет «бегать и прятаться» или отказываться от своих антивоенных высказываний.

Статья о дискредитации армии появилась в КоАП 4 марта. Штраф по ч. 1 этой статьи составляет от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (от 100 тыс. до 200 тыс. для должностных лиц и от 300 тыс. до 500 тыс. для юрлиц).

По данным ГАС «Правосудие», в период с 4 марта по 11 апреля в суды поступило 610 дел статье о дискредитации, из них как минимум по 334 делам вынесли постановление об административном наказании.

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По статье 20.3.3 составили три протокола на политика Евгения Ройзмана, по каждому из них ему назначили штраф в размере 50 тыс. руб. Глав Гагаринского и Ломоносовского районов Москвы Елену Русакову и Гордея Нефедова оштрафовали за дискредитацию ВС на 150 тыс. руб. каждого. Протокол о дискредитации составили на председателя псковского отделения партии «Яблоко» и члена ее федерального политического комитета Льва Шлосберга.