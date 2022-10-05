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Яшин сообщил, что СК обвинил его в «неприязни к политической системе»

Илье Яшину предъявили окончательное обвинение по делу о фейках про действия российской армии. В частности, его обвиняют в неприязни к политической системе и отрицании «явной необходимости» обеспечить безопасность России
Илья Яшин
Илья Яшин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бывшему муниципальному депутату Илье Яшину (включен Минюстом в реестр иноагентов-физлиц) предъявили обвинение по уголовному делу о фейках про российскую армию в окончательной редакции. Об этом говорится в сообшении в Facebook Яшина (владелец соцсети компании Meta признана экстремистской и запрещена в России).

В документе есть абзац о том, что Яшин «испытывает неприязнь к политической системе в РФ, отрицает явную необходимость обеспечения безопасности РФ от внешних угроз и пресечения нарушений основополагающих прав граждан ДНР и ЛНР».

РБК направил запрос в пресс-службу СКР.

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Илья Яшин

Также в обвинении говорится, что Яшин понимает, что является публичным лицом, «в связи с чем его деятельность вызывает повышенный интерес неопределенного круга лиц, а высказываемые личные утверждения воспринимаются ими как достоверные». Его дело планируют рассмотреть до конца октября, говорится в сообщении в Facebook Яшина.

Его защита также заявила ходатайство о вызове в качестве свидетеля по делу официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, рассказал Яшин. «Если ты говоришь что-то, противоречащее словам Конашенкова, это становится основанием для уголовного преследования», — указал он. По его словам, это поможет узнать «где он черпает информацию и почему ее необходимо принимать на веру».

Яшина, который неоднократно делал антивоенные заявления, обвиняют в распространении недостоверной информации о действиях российских военных (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) из-за высказываний о событиях в Буче, рассказывал его адвокат Вадим Прохоров. Свое мнение политик изложил в видеоролике, опубликованном на YouTube. Максимальное наказание по вменяемой ему части статьи — десять лет лишения свободы. Его задержали 27 июня в парке в центре Москвы, обвинив в неповиновении сотруднику полиции, и отправили под арест (сам Яшин неповиновение полицейским отрицает). Последний раз Басманный суд Москвы продлевал его содержание под стражей 9 сентября, на срок до 12 ноября.

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До уголовного дела Яшина трижды оштрафовали на 30 тыс. руб. по административным статьям о дискредитации Вооруженных сил — ст. 20.3.3 КоАП, по которой его трижды признали виновным, предусматривает наказание в виде штрафа от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Яшин до выборов в сентябре 20122 года был муниципальным депутатом Москвы по округу Красносельский, до этого, с октября 2017 по июль 2021 года был главой Совета депутатов этого округа. В июле 2022 года Минюст включил его в список иноагентов-физлиц.

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