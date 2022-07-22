Минюст признал иноагентами Яшина, Лазареву и Каца
Министерство юстиции расширило перечень физлиц-иноагентов, добавив в него пять человек. В список попали:
- муниципальный депутат Илья Яшин;
- телеведущая Татьяна Лазарева;
- блогер Максим Кац;
- блогер Вероника Белоцерковская;
- оппозиционер Руслан Шаведдинов;
В графе сведений об иностранных источниках указано «Украина», все перечисленные внесены занимались политической деятельностью, считают в министерстве. Теперь список состоит из 13 человек.
В начале июля против Яшина заведели уголовное дело из-за слов о произошедшем в украинском городе Буча, его арестовали до середины сентября по статье о фейках про вооруженные силы России (ч. 2 ст. 207.3 УК). Предельное наказание по ней — до 10 лет лишения свободы. «Я пообещал, что никуда не сбегу и буду громко говорить правду столько времени, сколько получится. А когда арестуют — приму этот удар достойно. Я держу свое слово», — написал он в Facebook (входит в Meta Platforms, признанную экстремистской и запрещенную в России).
Около недели назад, 14 июля, президент Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Документ определил понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранные источники» и виды деятельности.
Таким образом, иностранным агентом считается лицо, которое получило «поддержку из-за рубежа», либо находится «под иностранным влиянием» и занимается политической деятельностью в России, целенаправленным сбором данных в сфере военной, военно-технической деятельности России или распространением сообщений и материалов для неограниченного круга лиц.
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