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Минюст признал иноагентами Яшина, Лазареву и Каца

Минюст расширил список физлиц-иноагентов до 13 человек, включив в него Максима Каца, Илью Яшина, Татьяну Лазареву, Веронику Белоцерковскую и Руслана Шаведдинова. Против Яшина заведено дело по статье о фейках из-за слов о Буче
Илья Яшин
Илья Яшин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Министерство юстиции расширило перечень физлиц-иноагентов, добавив в него пять человек. В список попали:

  • муниципальный депутат Илья Яшин;
  • телеведущая Татьяна Лазарева;
  • блогер Максим Кац;
  • блогер Вероника Белоцерковская;
  • оппозиционер Руслан Шаведдинов;

В графе сведений об иностранных источниках указано «Украина», все перечисленные внесены занимались политической деятельностью, считают в министерстве. Теперь список состоит из 13 человек.

В начале июля против Яшина заведели уголовное дело из-за слов о произошедшем в украинском городе Буча, его арестовали до середины сентября по статье о фейках про вооруженные силы России (ч. 2 ст. 207.3 УК). Предельное наказание по ней — до 10 лет лишения свободы. «Я пообещал, что никуда не сбегу и буду громко говорить правду столько времени, сколько получится. А когда арестуют — приму этот удар достойно. Я держу свое слово», — написал он в Facebook (входит в Meta Platforms, признанную экстремистской и запрещенную в России).

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Около недели назад, 14 июля, президент Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Документ определил понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранные источники» и виды деятельности.

Таким образом, иностранным агентом считается лицо, которое получило «поддержку из-за рубежа», либо находится «под иностранным влиянием» и занимается политической деятельностью в России, целенаправленным сбором данных в сфере военной, военно-технической деятельности России или распространением сообщений и материалов для неограниченного круга лиц.

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Минюст Илья Яшин Максим Кац Татьяна Лазарева Вероника Белоцерковская
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