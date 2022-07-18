Адвокат Овсянниковой объяснил ее задержание выступлением по делу Яшина

Экс-журналистку «Первого канала» задержали по статье о дискредитации ВС России, причиной стало ее выступление у суда по делу политика Ильи Яшина, рассказал адвокат. Яшина арестовали на два месяца по статье о фейках

Фото: Annette Riedl / dpa / picture-alliance / ТАСС

Задержание бывшей журналистки «Первого канала» Марины Овсянниковой произошло из-за ее выступления по делу депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина, дело против нее заведено по статье о дискредитации вооруженных сил России. Об этом РБК сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.

«Данным выступлением Марина Владимировна в очередной раз выразила свою антивоенную позицию. Это и послужило причиной сегодняшнего задержания», — сказал адвокат.

Заведенное против Овсянниковой дело о дискредитации вооруженных сил России (ч.1 ст. 20.3.3. КоАП) грозит для физических лиц штрафом от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Овсянникову задержали ранее днем 17 июля.

Уголовное дело против Яшина завели из-за слов политика о событиях в украинском городе Буча, мнение о произошедшем он выразил в ролике на YouTube, сообщил адвокат Вадим Прохоров 12 июля. Ему вменяют статью ч.2 ст. 207.3 УК о фейках про вооруженные силы России, она предусматривает до десяти лет лишения свободы.

На следующий день Басманный суд арестовал политика на два месяца — до 12 сентября. Защита просила для Яшина домашний арест или другую не связанную с заключением под стражу меру пресечения. «Я пообещал, что никуда не сбегу и буду громко говорить правду столько времени, сколько получится. А когда арестуют — приму этот удар достойно. Я держу свое слово», — заявил политик в Facebook (входит в Meta Platforms, признанную экстремистской и запрещенную в России).

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Марина Овсянникова стала известна в середине марта, когда выбежала в эфир вечерних новостей «Первого канала» с антивоенным плакатом. Трансляция не прерывалась, девушка пробыла с плакатом позади ведущей Екатерины Андреевой несколько секунд.

Журналистку задержали и доставили в ОВД «Останкино», после чего оштрафовали на 30 тыс. руб. по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Штраф вынесен за обращение, записанное перед акцией. Адвокат Сергей Бадамшин сообщал, что журналистка подала заявление об увольнении с «Первого канала».

Источник ТАСС сообщал, что против Овсянниковой также начали доследственную проверку по статье о дискредитации вооруженных сил. Административное дело по этой статье поступило в Останкинский суд в конце марта, но позже он вернул дело в полицию.

В апреле Овсянникова стала внештатным корреспондентом немецкого Welt, спустя три месяца она сообщила, что контракт с изданием закончился. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагал лишать гражданства и запрещать въезд в Россию тем, кто делает заявления о спецоперации на Украине за «печеньки Госдепа» и «ведет себя предательски». Он упомянул Овсянникову, сочтя, что та устроилась на работу в Welt в качестве «подачки» за «выходку» на «Первом канале».