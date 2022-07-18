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Адвокат Овсянниковой объяснил ее задержание выступлением по делу Яшина

Экс-журналистку «Первого канала» задержали по статье о дискредитации ВС России, причиной стало ее выступление у суда по делу политика Ильи Яшина, рассказал адвокат. Яшина арестовали на два месяца по статье о фейках
Фото: Annette Riedl / dpa / picture-alliance / ТАСС
Фото: Annette Riedl / dpa / picture-alliance / ТАСС

Задержание бывшей журналистки «Первого канала» Марины Овсянниковой произошло из-за ее выступления по делу депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина, дело против нее заведено по статье о дискредитации вооруженных сил России. Об этом РБК сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.

«Данным выступлением Марина Владимировна в очередной раз выразила свою антивоенную позицию. Это и послужило причиной сегодняшнего задержания», — сказал адвокат.

Заведенное против Овсянниковой дело о дискредитации вооруженных сил России (ч.1 ст. 20.3.3. КоАП) грозит для физических лиц штрафом от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Овсянникову задержали ранее днем 17 июля.

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Уголовное дело против Яшина завели из-за слов политика о событиях в украинском городе Буча, мнение о произошедшем он выразил в ролике на YouTube, сообщил адвокат Вадим Прохоров 12 июля. Ему вменяют статью ч.2 ст. 207.3 УК о фейках про вооруженные силы России, она предусматривает до десяти лет лишения свободы.

На следующий день Басманный суд арестовал политика на два месяца — до 12 сентября. Защита просила для Яшина домашний арест или другую не связанную с заключением под стражу меру пресечения. «Я пообещал, что никуда не сбегу и буду громко говорить правду столько времени, сколько получится. А когда арестуют — приму этот удар достойно. Я держу свое слово», — заявил политик в Facebook (входит в Meta Platforms, признанную экстремистской и запрещенную в России).

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Марина Овсянникова стала известна в середине марта, когда выбежала в эфир вечерних новостей «Первого канала» с антивоенным плакатом. Трансляция не прерывалась, девушка пробыла с плакатом позади ведущей Екатерины Андреевой несколько секунд.

Журналистку задержали и доставили в ОВД «Останкино», после чего оштрафовали на 30 тыс. руб. по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Штраф вынесен за обращение, записанное перед акцией. Адвокат Сергей Бадамшин сообщал, что журналистка подала заявление об увольнении с «Первого канала».

Источник ТАСС сообщал, что против Овсянниковой также начали доследственную проверку по статье о дискредитации вооруженных сил. Административное дело по этой статье поступило в Останкинский суд в конце марта, но позже он вернул дело в полицию.

В апреле Овсянникова стала внештатным корреспондентом немецкого Welt, спустя три месяца она сообщила, что контракт с изданием закончился. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагал лишать гражданства и запрещать въезд в Россию тем, кто делает заявления о спецоперации на Украине за «печеньки Госдепа» и «ведет себя предательски». Он упомянул Овсянникову, сочтя, что та устроилась на работу в Welt в качестве «подачки» за «выходку» на «Первом канале».


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Илья Яшин Басманный суд дискредитация
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