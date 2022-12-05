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Военная операция на Украине ,  
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Прокурор запросил для Яшина девять лет по делу о фейках про армию

Прокурор запросил для Яшина девять лет заключения по делу о фейках про армию
Прокурор запросил для Ильи Яшина (признан иноагентом) девять лет по обвинению в распространении «фейков» о российской армии. Также сторона обвинения просит запретить ему администрировать сайты четыре года после освобождения
Илья Яшин (слева)
Илья Яшин (слева) (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Сторона обвинения попросила для бывшего муниципального депутата Ильи Яшина (Минюст в июле признал его иноагентом) девять лет лишения свободы по делу о распространении «фейков» о российской армии, сообщили в Мещанском суде Москвы, передает «РИА Новости».

«Прокурор в ходе прений сторон попросил суд приговорить Яшина Илью Валерьевича к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказал собеседник агентства.

Прокурор также попросил запретить Яшину четыре года после освобождения администрировать сайты и иные ресурсы в интернете.

До возбуждения уголовного дела бывшего мундепа трижды штрафовали на 30 тыс. руб. по ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация армии). В конце июня его задержали в Москве и обвинили в неповиновении требованию полицейского. В полиции заявили, что при задержании Яшин отталкивал сотрудника и хватал его за одежду. Свою вину политик отрицал.

Яшина арестовали на 15 суток, а в день, когда его должны были выпустить на свободу, возбудили против него уголовное дело по статье о «фейках» о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). По версии следствия, политик в прямом эфире на YouTube распространял «заведомо ложные сведения о совершении Вооруженными силами Российской Федерации убийств мирных жителей в г. Буча».

На следующий день суд арестовал его, срок заключения под стражу с тех пор неоднократно продлевали, в последний раз — на полгода, до 10 мая 2023-го.

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Яшин не признает вину и считает уголовное преследование политически мотивированным. Он был муниципальным депутатом Красносельского района Москвы. С октября 2017 года по июль 2021-го он возглавлял Совет депутатов этого округа.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Илья Яшин фейк лишение свободы
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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