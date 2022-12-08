Медведев увидел в отказе Киева от диалога возможность «доделать работу»

Дмитрий Медведев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия «доделает всю работу до конца» без «ненужных компромиссов», так как президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Вот за что стоило бы неангажированным западным журнальчикам, а нашим масс-медиа особо отметить [президента Украины Владимира] Зеленского, так это за его отказ от переговоров. Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы», — написал он. Накануне журнал Time назвал Зеленского «человеком года».

Россия и Украина вступили в переговоры через несколько дней после начала спецоперации. Стороны провели несколько очных раундов, затем делегаты стали встречаться в онлайн-формате. Весной переговоры были приостановлены.

Зеленский 24 мая сказал, что Киев вернется к переговорам с Россией после того, как вернет территории, утраченные после начала российской спецоперации. После референдумов о вхождении в состав России Запорожской и Херсонской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик он отказался вести переговоры с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин.

10 ноября Зеленский заявил, что «не закрывал дверь» для переговоров с Москвой, но Украина будет разговаривать только с той Россией, «которая действительно будет готова к миру». Глава государства назвал условия Киева для переговоров: вывод российских войск с занятых территорий, возмещение нанесенного ущерба и создание международного трибунала.

Российские власти не раз заявляли, что не отказываются от диалога с Киевом, но условия для этих переговоров отсутствуют. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 6 декабря сказал, что для начала переговоров «должны быть достигнуты цели специальной военной операции». Глава МИД России Сергей Лавров на следующий день заявил, что Москва готова к диалогу, если появится серьезное предложение по урегулированию конфликта при выполнении требований (в их числе власти называли, в частности, «демилитаризацию и денацификацию» Украины, отказ от вступления в НАТО, признание Крыма в составе России). Требования украинской стороны министр считает нереалистичными.