Журнал Time назвал Зеленского «человеком года»

Журнал Time назвал «человеком года» президента Украины и людей, который олицетворяют «дух» этой страны. В прошлом году «человеком года» по версии Time был предприниматель Илон Маск

Владимир Зеленский (Фото: Алексей Фурман / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский стал «человеком года» по версии американского журнала Time. Его же портрет журнал поместил на обложку.

Автор репортажа и интервью с Зеленским для этого номера Саймон Шустер сделал акцент на том, что президент Украины не уехал из страны в первые дни начала российской спецоперации. Также рубрику «человек года» делят с Зеленским люди, которые воплощают «дух Украины».

Фото: time.com

Журнал Time выбирает человека года с 1927 года.

В прошлом, 2021 году человеком года по версии журнала стал предприниматель Илон Маск. Его журнал назвал «гением», «шутом» и «провокатором», отметив, что его компания SpaceX намерена «завладеть космическим» будущим США.

За год до этого «человеком года» назвали Джо Байдена, который вскоре после этого стал президентом США, и Камалу Харрис, которая стала его вице-президентом после избрания. А в 2007 году — Владимира Путина.

Среди тех, кого журнал называл «человеком года», Махатма Ганди (1930), Уинстон Черчилль (1940, 1949), Адольф Гитлер (1938), Иосиф Сталин (1939 и 1942 годы), Елизавета II (1952), Шарль де Голль (1958), Гарри Трумэн (1945 и 1948), Никита Хрущев (1957), Юрий Андропов (1983, совместно с президентом США Рональдом Рейганом), Михаил Горбачев (1987, 1989).