Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 66,11 (+0,59) Инвестиции, 06 дек, 16:26
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 62,91 (+0,73) Инвестиции, 06 дек, 16:26
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 15:28
Лавров назвал условие для переговоров по Украине Политика, 15:27
Какие требования учесть поставщикам, чтобы получить крупный заказ Pro, 15:24
Стала известна стоимость чемпионского пояса поединка Исмаилова и Шлеменко Спорт, 15:20
Парламент Белоруссии одобрил уголовную ответственность за фейки Политика, 15:20
Ozon скрыл карточки книг с «пропагандой ЛГБТ» Общество, 15:20
Тишина пустых поездов. Дмитрий Данилов — о магии железных дорог Стиль, 15:19
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как создать в России безопасную и комфортную среду для проживания Партнерский проект, 15:17
Центробанк поддержал законопроект о легализации майнинга Крипто, 15:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:13
«Вкусно — и точка» запустила доставку в Москве и Петербурге Бизнес, 15:09
Бьюти-рутина после 35: косметологические процедуры и манипуляции РБК и Вирсавия, 15:05
6 декабря состоялся форум гражданского участия Пресс-релиз, 15:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:04
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров назвал условие для переговоров по Украине

Сергей Лавров: Россия готова вести переговоры в случае серьезного предложения по Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Global Look Press)

Россия готова вести переговоры, если появится серьезное предложение по урегулированию украинского конфликта при выполнении требований Москвы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения», трансляция шла на YouTube-канале ведомства.

«[Президент Франции Эмманюэль] Макрон сподвигает к тому, чтобы какие-то переговоры начинались время от времени <...>. Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать», — сказал Лавров.

Глава российского МИДа также заявил, что Россия будет готова вести серьезный диалог с западными странами, когда к руководству там придут дальновидные люди. «Когда и если на Западе все-таки придут к руководству странами и структурами, созданными в Европе и Соединенных Штатах, люди, которые способны видеть чуть-чуть дальше двухлетних электоральных циклов <...>, будем готовы, конечно, к серьезному разговору», — отметил он. По словам министра, «в ожидании той светлой эпохи» Россия всегда разговаривает с «вменяемыми людьми из экспертного сообщества».

6 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не видит перспектив каких-то переговоров по Украине. По его словам, для начала обсуждения «должны быть достигнуты цели специальной военной операции». Ранее он заявлял, что для диалога нужны политическая воля и готовность Киева обсуждать требования Москвы.

Президент России Владимир Путин в конце сентября на подписании договоров о присоединении новых регионов говорил, что российская сторона готова к переговорам, но сначала Киев должен «прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году». Он отметил, что статус ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые вошли в состав России по итогам референдумов, обсуждаться не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда же заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ее возглавляет Путин. Позднее среди требований Киева по переговорам он назвал восстановление территориальной целостности и возмещение убытков.

 

Читайте на РБК Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Лицензии Autodesk истекают. Девелоперы могут откатиться на 4 года назад
Фото: Oli Scarff / Getty Images Страшна ли российской экономике рецессия на Западе: мнения аналитиков
Фото: Warren Little / Getty Images Где зарегистрировать компанию в ОАЭ: выбираем между free zone и mainland
Российских поставщиков все больше. 9 выводов о ретейле к концу 2022 года
С 2023 года все налоги пойдут через Единый налоговый счет. Что это такое
Фото: Shutterstock Лучшие дивидендные акции: от кого ждать выплат за 2022 год
Фото: Issei Kato / Reuters «Уронить корону»: топ-менеджер сменил корпорацию на стартап — каково это
Фото: Adam Berry / Getty Images Почему компании стоит создать подразделение «охотников за киберугрозами»
Теги
Персоны
Сергей Лавров Военная операция на Украине переговоры

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Кремль ответил на условия Байдена для переговоров по Украине
Политика
Лавров исключил просьбы России о переговорах с Украиной
Политика
Генсек НАТО исключил нормальные отношения с Россией после конца операции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter