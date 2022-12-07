Лавров назвал условие для переговоров по Украине

Сергей Лавров (Фото: Global Look Press)

Россия готова вести переговоры, если появится серьезное предложение по урегулированию украинского конфликта при выполнении требований Москвы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения», трансляция шла на YouTube-канале ведомства.

«[Президент Франции Эмманюэль] Макрон сподвигает к тому, чтобы какие-то переговоры начинались время от времени <...>. Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать», — сказал Лавров.

Глава российского МИДа также заявил, что Россия будет готова вести серьезный диалог с западными странами, когда к руководству там придут дальновидные люди. «Когда и если на Западе все-таки придут к руководству странами и структурами, созданными в Европе и Соединенных Штатах, люди, которые способны видеть чуть-чуть дальше двухлетних электоральных циклов <...>, будем готовы, конечно, к серьезному разговору», — отметил он. По словам министра, «в ожидании той светлой эпохи» Россия всегда разговаривает с «вменяемыми людьми из экспертного сообщества».

6 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не видит перспектив каких-то переговоров по Украине. По его словам, для начала обсуждения «должны быть достигнуты цели специальной военной операции». Ранее он заявлял, что для диалога нужны политическая воля и готовность Киева обсуждать требования Москвы.

Президент России Владимир Путин в конце сентября на подписании договоров о присоединении новых регионов говорил, что российская сторона готова к переговорам, но сначала Киев должен «прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году». Он отметил, что статус ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые вошли в состав России по итогам референдумов, обсуждаться не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда же заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ее возглавляет Путин. Позднее среди требований Киева по переговорам он назвал восстановление территориальной целостности и возмещение убытков.



