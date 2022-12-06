Кремль назвал предпосылки для справедливого мира с Украиной

Москва согласна на длительный мир, но до выполнения задач специальной военной операции не видит перспектив для переговоров

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что конфликт на Украине должен будет закончиться «справедливым и длительным миром».

«То, что итогом происходящего должен стать справедливый и долгосрочный мир, с этим можно согласиться. Но что касается перспектив каких-то переговоров, то мы их не видим в настоящий момент», — заявил Песков, передал корреспондент РБК.

На уточняющий вопрос, что могло бы стать предпосылками для таких переговоров, пресс-секретарь главы государства ответил, что для этого «должны быть достигнуты цели специальной военной операции». «Российская Федерация должна и достигнет поставленных целей», — сказал Песков.

Ситуацию на Украине Блинкен прокомментировал на конференции, организованной газетой The Wall Street Journal. Он уточнил, что переговоры должны привести к «справедливому», а не «фальшивому» миру. «Фальшивым» Блинкен назвал мир, который «заморозит ситуацию» и отложит переговоры о статусе территорий, перешедших под контроль России. По его мнению, за этим последуют «отдых, переоснащение, перегруппировка, повторная атака».

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что заинтересован в переговорах с Россией, но лишь в том случае, если Владимир Путин проявит заинтересованность в прекращении военных действий на Украине. В Белом доме позже уточнили, что инициатива мирных переговоров при этом должна исходить от Киева.

Дмитрий Песков, комментируя выступление Байдена, отметил, что такая позиция «осложняет поиск возможностей для будущих договоренностей».