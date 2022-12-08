Силуанов предупредил о последствиях для мирового рынка из-за потолка цен

Антон Силуанов: введение потолка цен на нефть будет иметь последствия для мирового рынка

Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Введение потолка цен на нефть — это нерыночная мера, которая будет иметь последствия для мирового рынка, заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Понятно, что это нерыночные механизмы. Запад нас всегда призывал к использованию прозрачных, рыночных мер, воздействуя на экономику. <...> Рынок не обманешь: если где-то идет зарегулирование, значит, с другой стороны, пойдет и влияние на цены, и на объемы потребления на рынке и так далее», — заявил министр.

Влияние на российский бюджет от введения потолка цен на нефть оценивать пока преждевременно, заявил Силуанов.

Потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель ввели страны G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Австралия и Евросоюз, мера вступила в силу 5 декабря. Цель лимита — снизить доходы России и повлиять на ее способность финансировать спецоперацию на Украине.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов на поставку нефти. Вице-премьер Александр Новак также говорил, что в случае введения ограничений Москва будет перенаправлять поставки на «рыночно ориентированных партнеров» или сокращать добычу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение западных стран «шагом к дестабилизации мировых энергетических рынков», заявил, что Россия не признает подобных ограничений, и сообщил, что ответная мера «готовится». Москва рассматривает возможность введения фиксированной цены на нефть или максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым те могут быть проданы, сообщал Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с планом.