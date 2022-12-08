Гаврилов: НАТО было в курсе подготовки украинских атак на российские военные аэродромы

Гаврилов заявил, что НАТО знало о подготовке атак на российские аэродромы

Сотрудники полиции у въезда на аэродром «Дягилево» (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Североатлантический альянс был в курсе подготовок атак Украины на российские военные аэродромы «Дягилево» и «Энгельс». Об этом заявил руководитель российской делегации на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Константин Гаврилов.

«НАТО было в курсе подготовки последних украинских атак на российские военные аэродромы. Мы дали на них незамедлительный ответ массированным ударом по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектам энергетики Украины», — сказал Гаврилов (цитата по «РИА Новости»).

Он подчеркнул, что «ни у кого не должно быть сомнений», что российские удары будут продолжаться, если продолжатся «акты украинского терроризма».

5 декабря Минобороны сообщило об атаке украинских дронов на аэродромы в Рязанской и Саратовской областях. В результате нападений были убиты трое военнослужащих технического состава. Украинские беспилотники перехвачены средствами ПВО, военные погибли вследствие «смертельных ранений», уточняли в ведомстве.

6 декабря в Курской области беспилотник атаковал нефтенакопитель в районе аэродрома. Пресс-служба администрации Курска сообщала, что из-за нападения возник пожар на площади около 500 кв. м. Его потушили лишь спустя сутки. «Пожару была присвоена третья категория сложности. Больше суток с огнем боролись свыше 200 человек из аварийно-спасательных подразделений», — заявил губернатор Роман Старовойт.

Тогда представитель американского Госдепа Нед Прайс говорил, что Вашингтон не побуждает Украину наносить удары по целям извне. Он уточнил, что США поставляют исключительно оборонительное оружие. «Мы не побуждаем Украину наносить удары за пределами своей территории и не поощряем такие удары», — заявил Прайс.

Для защиты нефтяной инфраструктуры на юге принимаются дополнительные меры, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о защите НПЗ. «Открыто заявляемая украинским режимом линия на продолжение таких террористических актов, конечно, является фактором опасности. Конечно, он учитывается и принимаются необходимые меры», — подчеркнул он.